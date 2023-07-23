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Суд отменил отказ пограничной службы в выезде студенту, направлявшемуся на обучение за границу

Апелляционный административный суд подчеркнул, что право истца на выезд с целью обучения не могло быть ограниченным, поскольку ограничения выезда за границу для военнообязанных вводятся с целью защиты независимости и территориальной целостности Украины, тогда как истец временно от исполнения соответствующего долга освобожден как соискатель профессионального высшего образования.

Возобновление рассмотрения жалоб на судей: Комитет рекомендовал Раде принять законопроект во втором чтении и в целом

Было решено рекомендовать к принятию во втором чтении законопроект 9261, предусматривающий временную передачу функций по рассмотрению жалоб на суды Высшему совету правосудия, но с отлагательным условием.

В суде нет судей, и некому рассмотреть дело: как обеспечить доступ граждан к правосудию

Пока законодатель еще определяется, нужно ли ему разобраться с проблемой доступа граждан к правосудию, если в суде некому рассмотреть дело, судьи могут частично взять на себя миссию по обеспечению такого доступа.

Судья КСУ будет иметь право на отставку только после 7 лет работы в Суде, а международные эксперты будут решать, кто может претендовать на кресло в КСУ

Комитет подготовил к принятию в целом законопроект о новом порядке отбора судей Конституционного Суда с преобладающим голосом международных экспертов.

Комитет Верховной Рады дал разъяснение по дисциплинарному производству против судей

В частности, Комитет определил момент, с которого начинает осуществляться дисциплинарное производство относительно судьи.

  1. В мире

Папа Римский призвал молиться за Украину, вспомнив о ночной атаке на Одессу

20:29, 23 июля 2023
Давайте не прекращать молиться за мир, особенно за дорогую Украину, которая продолжает испытывать смерти и разрушения, отметил понтифик.
Папа Римский призвал молиться за Украину, вспомнив о ночной атаке на Одессу
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23 июля Папа Франциск призвал молиться за мир в Украине, вспомнив о ночной ракетной атака российских оккупантов по Одессе, передает Vatican News.

Понтифик вспомнил об Украине в своей речи после воскресной молитвы «Ангел Господень».

«Давайте не прекращать молиться за мир, особенно за дорогую Украину, которая продолжает испытывать смерти и разрушения, что также, к сожалению, произошло этой ночью в Одессе», – сказал Папа.

Ранее сообщалось, что в ночь на 23 июля Одесса подверглась очередной ракетной атаке российских войск. Как сообщили в Оперативном командовании «Юг», ночью враг ударил по Одесщине 5-ю видами ракет всех видов базирования: «Калибры», «Ониксы», Х-22 и Искандер-К, а также применил баллистические Искандер-М.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что никакого оправдания российскому злу быть не может, и за Одессу обязательно будет ответ российским террористам.

В ГСЧС Украины на фото показали спасение людей, работу психологов и спасателей, спасающих иконы из изуродованного собора. Также был поврежден исторический центр Одессы.

Добавим, Италия готова помочь восстановить собор в Одессе.

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