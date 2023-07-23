Папа Римский призвал молиться за Украину, вспомнив о ночной атаке на Одессу

Давайте не прекращать молиться за мир, особенно за дорогую Украину, которая продолжает испытывать смерти и разрушения, отметил понтифик.

23 июля Папа Франциск призвал молиться за мир в Украине, вспомнив о ночной ракетной атака российских оккупантов по Одессе, передает Vatican News.

Понтифик вспомнил об Украине в своей речи после воскресной молитвы «Ангел Господень».

«Давайте не прекращать молиться за мир, особенно за дорогую Украину, которая продолжает испытывать смерти и разрушения, что также, к сожалению, произошло этой ночью в Одессе», – сказал Папа.

Ранее сообщалось, что в ночь на 23 июля Одесса подверглась очередной ракетной атаке российских войск. Как сообщили в Оперативном командовании «Юг», ночью враг ударил по Одесщине 5-ю видами ракет всех видов базирования: «Калибры», «Ониксы», Х-22 и Искандер-К, а также применил баллистические Искандер-М.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что никакого оправдания российскому злу быть не может, и за Одессу обязательно будет ответ российским террористам.

В ГСЧС Украины на фото показали спасение людей, работу психологов и спасателей, спасающих иконы из изуродованного собора. Также был поврежден исторический центр Одессы.

Добавим, Италия готова помочь восстановить собор в Одессе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.