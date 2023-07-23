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Суд скасував відмову прикордонної служби у виїзді студенту, який прямував на навчання за кордон

Апеляційний адміністративний суд підкреслив, що право позивача на виїзд з метою навчання не могло бути обмеженим, оскільки обмеження виїзду за кордон для військовозобов`язаних запроваджуються з метою захисту незалежності та територіальної цілісності України, тоді як позивач тимчасово від виконання відповідного обов`язку звільнений як здобувач фахової вищої освіти.

Відновлення розгляду скарг на суддів: Комітет рекомендував Раді прийняти законопроект в другому читанні та в цілому

Було вирішено рекомендувати до прийняття в другому читанні законопроект 9261, що передбачає тимчасову передачу функцій з розгляду скарг на судів Вищій раді правосуддя, але з відкладальною умовою.

У суді немає суддів, і нікому розглянути справу: як забезпечити доступ громадян до правосуддя

Доки законодавець ще визначається, чи треба йому розібратися із проблемою доступу громадян до правосуддя, якщо у суді немає кому розглянути справу, судді можуть частково взяти на себе місію із забезпечення такого доступу.

Cуддя КСУ матиме право на відставку лише після 7 років роботи у Суді, а міжнародні експерти вирішуватимуть, хто може претендувати на крісло у КСУ

Комітет підготував до ухвалення в цілому законопроект про новий порядок відбору суддів Конституційного Суду з переважним голосом міжнародних експертів.

Комітет Верховної Ради дав роз’яснення щодо дисциплінарного провадження проти суддів

Зокрема, Комітет визначив момент, з якого починає здійснюватися дисциплінарне провадження стосовно судді.

  1. У світі

Папа Римський закликав молитися за Україну, згадавши про нічну атаку на Одесу

20:29, 23 липня 2023
Не припиняймо молитися за мир, особливо за дорогу Україну, яка продовжує зазнавати смерті і руйнувань, заявив понтифік.
Папа Римський закликав молитися за Україну, згадавши про нічну атаку на Одесу
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23 липня Папа Франциск закликав молитися за мир в Україні, згадавши нічний ракетний удар російських окупантів по Одесі, передає Vatican News.

Понтифік згадав про Україну у своїй промові після недільної молитви «Ангел Господній».

«Не припиняймо молитися за мир, особливо за дорогу Україну, яка продовжує зазнавати смерті і руйнувань, що також, на жаль, сталося цієї ночі в Одесі», – сказав Папа.

Раніше ми писали, що у ніч проти 23 липня Одеса зазнала чергової ракетної атаки російських військ. Як повідомили в Оперативному командуванні «Південь», вночі ворог вдарив по Одещині 5-ма видами ракет всіх видів базування: «Калібри», «Онікси», Х-22 та Іскандер-К, а також застосував балістичні Іскандер-М.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що жодного виправдання російському злу бути не може і за Одесу обовʼязково буде відповідь російським терористам.

У ДСНС України на фото показали порятунок людей, роботу психологів та рятувальників, які рятують ікони з понівеченого собору. Також було пошкоджено історичний центр Одеси.

Додамо, Італія готова допомогти відновити собор в Одесі.

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