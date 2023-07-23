Папа Римський закликав молитися за Україну, згадавши про нічну атаку на Одесу

Не припиняймо молитися за мир, особливо за дорогу Україну, яка продовжує зазнавати смерті і руйнувань, заявив понтифік.

23 липня Папа Франциск закликав молитися за мир в Україні, згадавши нічний ракетний удар російських окупантів по Одесі, передає Vatican News.

Понтифік згадав про Україну у своїй промові після недільної молитви «Ангел Господній».

«Не припиняймо молитися за мир, особливо за дорогу Україну, яка продовжує зазнавати смерті і руйнувань, що також, на жаль, сталося цієї ночі в Одесі», – сказав Папа.

Раніше ми писали, що у ніч проти 23 липня Одеса зазнала чергової ракетної атаки російських військ. Як повідомили в Оперативному командуванні «Південь», вночі ворог вдарив по Одещині 5-ма видами ракет всіх видів базування: «Калібри», «Онікси», Х-22 та Іскандер-К, а також застосував балістичні Іскандер-М.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що жодного виправдання російському злу бути не може і за Одесу обовʼязково буде відповідь російським терористам.

У ДСНС України на фото показали порятунок людей, роботу психологів та рятувальників, які рятують ікони з понівеченого собору. Також було пошкоджено історичний центр Одеси.

Додамо, Італія готова допомогти відновити собор в Одесі.

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