Чи можуть працівнику критичної інфраструктури протягом 2 років відмовляти у відпустці: роз’яснення

Українцям повідомили, що роботодавець може відмовити у наданні працівнику відпустки протягом двох років підряд, але у випадках, коли працівник працює на об`єкті критичної інфраструктури.

У Центральному регіоні інспекційної діяльності у Дніпропетровській області пояснили, чи може роботодавець відмовити у наданні відпустки працівнику критичної інфраструктури протягом двох років підряд. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

«Так, роботодавець може відмовити у наданні працівнику відпустки протягом двох років підряд, але у випадках, коли працівник працює на об`єкті критичної інфраструктури.

Умовами ст.12 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» передбачено, що у період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток (крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури.

Перелік об`єктів, що належать до критичної інфраструктури, визначені Законом України «Про критичну інфраструктуру».

Відповідно до ст.79 Кодексу законів про працю України черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються роботодавцем.

Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і роботодавцем, який зобов’язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш як за два тижні до встановленого графіком терміну.

У разі перенесення щорічної відпустки новий термін її надання встановлюється за згодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом (ст. 80 Кодексу законів про працю України).

Таким чином, роботодавець може відмовити працівнику у наданні щорічної відпустки поза строками, визначеними графіком відпусток.

Роботодавець не може відмовити працівникам, які не залучені до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури, у наданні відпусток, надання яких здійснюється в обов’язковому порядку (щорічні відпустки у встановлені графіком строки, навчальні, творчі, для участі у змаганнях, працівникам, які мають дітей тощо)», - сказано у повідомленні.

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