Зміни щодо правил техогляду включають низку положень.

Кабінет міністрів змінив правила технічного огляду автомобілів в Україні. Вони набудуть чинності з 25 серпня 2023 року, передає «Центр Авто».

Ці зміни спрямовані на ефективний контроль технічного стану машин автоперевізників. Зміни включають наступні основні положення:

- Фіксація технічного огляду на відеокамеру.

Весь процес технічного огляду автомобіля буде записуватися на відео. Таке рішення прийнято для забезпечення більш точного контролю.

- Зміна методу нагляду.

Нагляд за персоналом, який проводить обов’язковий технічний контроль транспортних засобів, вже не буде здійснюватися за допомогою фотофіксації. Процес фіксуватимуть за допомогою відеозйомки.

- Зберігання відеофіксацій.

Матеріали відеофіксації будуть зберігатися в суб’єкта проведення обов’язкового технічного контролю.

- Завантаження до загальнодержавної бази даних.

Посилання на файли з відеофіксацією будуть завантажуватися до загальнодержавної бази даних після проведення технічного огляду автомобіля.

- Доступ до даних.

Органи державної влади, місцевого самоврядування, юридичні особи та громадяни зможуть отримати дані цієї відеофіксації за відповідними зверненнями.

- Електронний протокол.

Запроваджується електронний протокол, щоб уся інформація про технічний огляд автомобіля знаходилася в Єдиному державному реєстрі МВС. Ці заходи забезпечують захист від підробки протоколів.

- Отримання паперової копії протоколу.

Водії можуть отримати паперову копію протоколу за бажанням. Для друку використовується бланк стандартного зразка, який необхідно придбати за рахунок автопідприємства.

- Спрощена процедура реєстрації переобладнаних автомобілів.

Для подання заяв про погодження переобладнання машин автоперевізників більше не потрібно подавати копію документів. Мова йде про свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та копію акту проведення обов’язкового технічного контролю автомобіля.

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