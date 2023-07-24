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  1. В Україні

Паркування у Києві знову стало платним: як оплатити послугу

07:29, 24 липня 2023
У столиці платити за паркування необхідно тільки у будні з 8:00 до 22:00.
Паркування у Києві знову стало платним: як оплатити послугу
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З 24 липня паркування в Києві знову стало платним. Громадяни можуть заплатити за парковку через додаток Київ Цифровий.

У КМДА раніше повідомляли, що платити за паркування буде необхідно тільки у будні з 8:00 до 22:00. У вихідні дні – паркування залишається безкоштовним.

«Оплатити послугу через застосунок Київ Цифровий можна в кілька кроків:

  1. Виберіть «Сервіси водія» - «Погодинне паркування».
  2. Виберіть номер авто з переліку або вкажіть його.
  3. Виберіть паркінг. Перевірте, щоб номер на паркувальному знаку відповідав номеру паркінгу в застосунку.
  4. Натисніть «Почати паркування». Розпочнеться відлік часу.
  5. Натисніть «Завершити паркування», щойно авто залишить паркінг.

У застосунку можна встановити час для автоматичного завершення паркування, в іншому випадку паркування завершується автоматично – о 22:00.

Оплата нараховується, доки триває паркування в застосунку, незалежно від місцезнаходження авто.

Списання коштів здійснюється автоматично, коли загальна сума за погодинне паркування сягає 100 гривень. Якщо сума менша, то оплата списується 1 числа наступного місяця.

Користувач Київ Цифровий може додати кілька номерів автомобілів в застосунок. Перед початком паркування потрібно вибрати необхідний з них в меню погодинного паркування.

Сплатити можна банківською карткою, Apple Pay або Google Pay.

На муніципальних паркувальних майданчиках не приймають готівку. Якщо хтось вимагає сплатити послугу в такий спосіб – викликайте поліцію», - сказано у повідомленні.

У КМДА також додали, що під час повітряної тривоги інспектори з паркування не штрафують водіїв та не здійснюють евакуацію автомобілів — тому не ігноруйте сповіщення про загрозу, які також надходять у Київ Цифровий.

Громадяни також можуть придбати паркувальний абонемент.

Для його придбання вам треба:

  1. Перейти у «Сервіси водія» → «Паркувальні абонементи».

Натиснути «Придбати абонемент».

  1. Ввести номер авто, вибрати місяць, тариф абонемента, спосіб оплати.
  2. Натиснути «Придбати».

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