Изменения относительно правил техосмотра включают ряд положений.

Кабинет министров изменил правила технического осмотра автомобилей в Украине. Они вступят в силу с 25 августа 2023 года, передает «Центр Авто».

Эти изменения направлены на эффективный контроль технического состояния машин автоперевозчиков и включают следующие основные положения:

- Фиксация технического осмотра на видеокамеру.

Весь процесс технического осмотра автомобиля будет записываться на видео для обеспечения более точного контроля.

- Изменение метода надзора.

Надзор за персоналом, который проводит обязательный технический контроль транспортных средств, уже не будет осуществляться с помощью фотофиксации, а будет осуществляться видеосъемкой.

- Хранение видеофиксаций.

Материалы видеофиксации будут храниться у субъекта проведения обязательного технического контроля.

- Загрузка в общегосударственную базу данных.

Ссылки на файлы с видеофиксацией будут загружаться в общегосударственную базу данных после проведения технического осмотра автомобиля.

- Доступ к данным.

Органы государственной власти, местного самоуправления, юридические лица и граждане смогут получить данные этой видеофиксации по соответствующим обращениям.

- Электронный протокол.

Вводится электронный протокол, чтобы вся информация о техническом осмотре автомобиля находилась в Едином государственном реестре МВД. Это меры обеспечивают защиту от подделки протоколов.

- Получение бумажной копии протокола.

Водители могут получить бумажную копию протокола по желанию. Для печати используется бланк стандартного образца, который необходимо приобрести за счет автопредприятия.

- Упрощенная процедура регистрации переоборудованных автомобилей.

Для подачи заявлений о согласовании переоборудования машин автоперевозчиков больше не нужно подавать копию свидетельства о регистрации транспортного средства и копию акта проведения обязательного технического контроля автомобиля.

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