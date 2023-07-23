Кабинет министров изменил правила технического осмотра автомобилей в Украине. Они вступят в силу с 25 августа 2023 года, передает «Центр Авто».
Эти изменения направлены на эффективный контроль технического состояния машин автоперевозчиков и включают следующие основные положения:
- Фиксация технического осмотра на видеокамеру.
Весь процесс технического осмотра автомобиля будет записываться на видео для обеспечения более точного контроля.
- Изменение метода надзора.
Надзор за персоналом, который проводит обязательный технический контроль транспортных средств, уже не будет осуществляться с помощью фотофиксации, а будет осуществляться видеосъемкой.
- Хранение видеофиксаций.
Материалы видеофиксации будут храниться у субъекта проведения обязательного технического контроля.
- Загрузка в общегосударственную базу данных.
Ссылки на файлы с видеофиксацией будут загружаться в общегосударственную базу данных после проведения технического осмотра автомобиля.
- Доступ к данным.
Органы государственной власти, местного самоуправления, юридические лица и граждане смогут получить данные этой видеофиксации по соответствующим обращениям.
- Электронный протокол.
Вводится электронный протокол, чтобы вся информация о техническом осмотре автомобиля находилась в Едином государственном реестре МВД. Это меры обеспечивают защиту от подделки протоколов.
- Получение бумажной копии протокола.
Водители могут получить бумажную копию протокола по желанию. Для печати используется бланк стандартного образца, который необходимо приобрести за счет автопредприятия.
- Упрощенная процедура регистрации переоборудованных автомобилей.
Для подачи заявлений о согласовании переоборудования машин автоперевозчиков больше не нужно подавать копию свидетельства о регистрации транспортного средства и копию акта проведения обязательного технического контроля автомобиля.
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