Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
В Высшей квалификационной комиссии судей разъяснили вопросы командировки судей

ВККС разъяснила порядок рассмотрения вопросов о командировке и досрочном окончании командировки судьи.

В новом Киевском городском окружном админсуде будет работать 51 судья

По расчетам ГСА, правосудие в КМОАС должны осуществлять 188 судей.

Считать срок дисциплинарного производства по судье будут со дня получения ВСП дисциплинарной жалобы, - Денис Маслов зарегистрировал третий законопроект о Службе дисциплинарных инспекторов

На этот раз предлагается другой вариант формирования конкурсной комиссии, которая будет выбирать дисциплинарных инспекторов, а также предполагается, что общая продолжительность осуществления дисциплинарного производства не может превышать 3 лет со дня получения Высшим советом правосудия дисциплинарной жалобы на судью.

Разработаны очередные изменения в механизме блокирования налоговых накладных, — Гетманцев

Плательщик будет иметь положительную историю, если в течение 3 последних лет не было выявлено нарушений налогового законодательства, в частности, в части своевременной регистрации НН и представления отчетности по НДС.

Прокуроры, уволенные в процессе аттестации, продолжают взимать миллионы гривен с государства, - в Раде нашли выход

По состоянию на середину июня 2023 года уволенным в процессе аттестации прокурорам удалось взыскать со счетов прокуратуры более 100 млн грн по делам, где затем кассационный суд отменил эти решения, - депутаты предлагают определить возможность возврата этих денег.

  1. В Украине

Могут ли работнику критической инфраструктуры в течение 2 лет отказывать в отпуске: разъяснение

08:11, 24 июля 2023
Украинцам сообщили, что работодатель может отказать в предоставлении работнику отпуска в течение двух лет подряд, но в тех случаях, когда работник работает на объекте критической инфраструктуры.
Могут ли работнику критической инфраструктуры в течение 2 лет отказывать в отпуске: разъяснение
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В Центральном регионе инспекционной деятельности в Днепропетровской области объяснили, может ли работодатель отказать в предоставлении отпуска работнику критической инфраструктуры в течение двух лет подряд. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

«Да, работодатель может отказать в предоставлении работнику отпуска в течение двух лет подряд, но в случаях, когда работник работает на объекте критической инфраструктуры.

Условиями ст.12 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» предусмотрено, что в период действия военного положения работодатель может отказать работнику в предоставлении любого вида отпусков (кроме отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста).

Перечень объектов, относящихся к критической инфраструктуре, определен Законом Украины «О критической инфраструктуре».

Согласно ст.79 Кодекса законов о труде Украины очередность предоставления отпусков определяется графиками, утверждаемыми работодателем.

Конкретный период предоставления ежегодных отпусков в пределах, установленных графиком, согласовывается между работником и работодателем, который обязан письменно уведомить работника о дате начала отпуска не позднее чем за две недели до установленного графиком срока.

В случае перенесения ежегодного отпуска новый срок его предоставления устанавливается с согласия между работником и собственником или уполномоченным им органом (ст. 80 Кодекса законов о труде Украины).

Таким образом, работодатель может отказать работнику в предоставлении ежегодного отпуска вне сроков, определенных графиком отпусков.

Работодатель не может отказать работникам, не привлеченным к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры, в предоставлении отпусков, предоставление которых осуществляется в обязательном порядке (ежегодные отпуска в установленные графиком сроки, учебные, творческие, для участия в соревнованиях, работникам, имеющим детей и т.п.)», - говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Богдан Гриновецький
    Богдан Гриновецький
    голова Івано-Франківського апеляційного суду
  • Ігор Смолій
    Ігор Смолій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва