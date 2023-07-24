Могут ли работнику критической инфраструктуры в течение 2 лет отказывать в отпуске: разъяснение

Украинцам сообщили, что работодатель может отказать в предоставлении работнику отпуска в течение двух лет подряд, но в тех случаях, когда работник работает на объекте критической инфраструктуры.

В Центральном регионе инспекционной деятельности в Днепропетровской области объяснили, может ли работодатель отказать в предоставлении отпуска работнику критической инфраструктуры в течение двух лет подряд. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

«Да, работодатель может отказать в предоставлении работнику отпуска в течение двух лет подряд, но в случаях, когда работник работает на объекте критической инфраструктуры.

Условиями ст.12 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» предусмотрено, что в период действия военного положения работодатель может отказать работнику в предоставлении любого вида отпусков (кроме отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста).

Перечень объектов, относящихся к критической инфраструктуре, определен Законом Украины «О критической инфраструктуре».

Согласно ст.79 Кодекса законов о труде Украины очередность предоставления отпусков определяется графиками, утверждаемыми работодателем.

Конкретный период предоставления ежегодных отпусков в пределах, установленных графиком, согласовывается между работником и работодателем, который обязан письменно уведомить работника о дате начала отпуска не позднее чем за две недели до установленного графиком срока.

В случае перенесения ежегодного отпуска новый срок его предоставления устанавливается с согласия между работником и собственником или уполномоченным им органом (ст. 80 Кодекса законов о труде Украины).

Таким образом, работодатель может отказать работнику в предоставлении ежегодного отпуска вне сроков, определенных графиком отпусков.

Работодатель не может отказать работникам, не привлеченным к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры, в предоставлении отпусков, предоставление которых осуществляется в обязательном порядке (ежегодные отпуска в установленные графиком сроки, учебные, творческие, для участия в соревнованиях, работникам, имеющим детей и т.п.)», - говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.