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  1. В Україні

Італія готова допомогти відновити собор в Одесі

16:43, 23 липня 2023
Очільниця італійського уряду заявила, що Італія допоможе Україні відновити Спасо-Преображенський собор в Одесі після російського ракетного удару.
Італія готова допомогти відновити собор в Одесі
Фото: twitter.com/italyinukr
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Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні заявила, що її країна готова допомогти Україні у реставрації Спасо-Преображенському собору, який постраждав внаслідок ракетної атаки російських окупантів у ніч проти 23 липня. Її заяву цитує посольство Італії в Україні.

За словами Мелоні, Італія має «унікальний у світі» досвід в реставраційній галузі і готова долучитись до відбудови Спасо-Преображенського собору та інших пам'яток в Україні.

«Російські агресори руйнують зерносховища, позбавляючи їжі мільйони людей, що її потребують. Вони нищать нашу європейську цивілізацію, її священні символи. Вільний народ не дозволить себе залякати, варварство не переможе», – заявила вона.

Раніше ми писали, що Вночі на 23 липня Одеса зазнала чергової ракетної атаки російських військ. Як повідомили в Оперативному командуванні «Південь», вночі ворог вдарив по Одещині 5-ма видами ракет всіх видів базування: «Калібри», «Онікси», Х-22 та Іскандер-К, а також застосував балістичні Іскандер-М.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що жодного виправдання російському злу бути не може і за Одесу обовʼязково буде відповідь російським терористам.

У ДСНС України на фото показали порятунок людей, роботу психологів та рятувальників, які рятують ікони з понівеченого собору. Також було пошкоджено історичний центр Одеси.

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