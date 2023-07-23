Які особливості чинності паспорта громадянина України діють протягом періоду воєнного стану

Про які певні особливості, що стосуються чинності паспортних документів, треба знати.

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Під час воєнного стану є певні особливості щодо чинності паспортних документів.

При досягненні певного віку (25 і 45 років) у паспорт має бути вклеєно нове фото. Але якщо під час воєнного стану з тих чи інших причин таке фото не вклеєно, паспорт зберігає чинність протягом воєнного стану і 30 днів після нього. Як пишуть у Мінреінтаграції, таке розʼяснення надала Державна міграційна служба України.

У ДМС також розʼяснили, що якщо закінчився строк дії паспорта-картки, то протягом дії воєнного стану і 30 днів після нього документ зберігає чинність.

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