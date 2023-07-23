Какие особенности силы паспорта гражданина Украины действуют в течение периода военного положения

О каких определенных особенностях, касающихся силы паспортных документов, нужно знать.

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Во время военного положения есть определенные особенности, касающиеся силы паспортных документов.

При достижении определенного возраста (25 и 45 лет) в паспорт должно быть вклеено новое фото. Но если во время военного положения по тем или иным причинам такое фото не вклеено, паспорт сохраняет силу в течение военного положения и 30 дней после него. Как пишут в Минреинтеграции, такое разъяснение предоставила Государственная миграционная служба Украины.

В ГМС также разъяснили, что если истек срок действия паспорта-карточки, то в течение действия военного положения и 30 дней после него документ сохраняет силу.

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