В Украину завезли опасный кофе, который может вызвать судороги и тошноту

В кофе обнаружили опасный микотоксин.

Фото: 2day.kh.ua

В Украину завезли молотый кофе, в котором обнаружили опасный микотоксин охратоксин А — он может вызвать опасные побочные последствия. Об этом сообщили на официальном сайте Госпродпотребслужбы.

Производитель кофе – Gruppo Gimoka srl, Trezzano S/N, Италия. Он был завезен из Австрии в адрес ООО «ТД ГУРМАНДИЗ» в Киеве.

Сообщение о поступлении опасного кофе поступило через систему быстрого оповещения для пищевых продуктов и кормов (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF).

Отмечается, что Охратоксин А – это пищевой загрязнитель небезопасен для здоровья человека. Он может вызвать острое отравление, что дает осложнения на почки и обладает накопительным действием. Возможны тошнота, рвота, учащенное сердцебиение, головокружение, судороги.

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