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  1. Общество

Как подготовить себя и ребенка к возвращению из-за границы: полезные советы

20:40, 23 июля 2023
Украинцам дали ряд советов, как психологически подготовить себя и ребенка к возвращению из-за границы.
Как подготовить себя и ребенка к возвращению из-за границы: полезные советы
Фото: eurointegration.com.ua
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В Украине разработали советы по тому, как психологически подготовить себя и ребенка к возвращению в Украину. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

«1. Будьте готовы к тому, что пока вас не было, родной населенный пункт мог сильно измениться. Подготовьте к этому ребенку, будьте честны и завершайте разговор оптимистично: заверьте, что вместе мы все отстроим, а спокойная жизнь непременно наступит.

2.Разговаривайте с ребенком о его тревогах и ожиданиях от возвращения.

3.Не ориентируйтесь на опыт других. Каждый человек, семья и ребенок особенны и рассчитывать на то, что опыт других подойдет вам на 100%, не стоит. Можете учесть некоторые отдельные лайфхаки и адаптировать их к вашей ситуации.

4.До возвращения в страну ребенку важно услышать звук сигнала воздушной тревоги. Он должен быть готов к нему. Также расскажите, как поступить, если тревога застанет в школе или садике. Объясните, что взрослые позаботятся о нем.

5.В доме сориентируйте себя и ребенка относительно безопасного места и ближайшего укрытия. Также потренируйтесь как можно быстрее дойти до него.

6.Обсудите безопасность на улице.

7.Встретитесь с друзьями ребенка и их родителями, возобновите общение.

8.Побеспокойтесь и о своем круге поддержки. Определитесь, кому можно позвонить, написать или прийти, чтобы ощутить поддержку, если она необходима.

9.Развивайте эмпатию у ребенка. Научите его корректно обращаться с людьми, имеющими физические изъяны.

10.Устройте праздник возвращения. Это поможет ребенку открыть новую страницу и снизит напряжение. Пройдитесь по улицам, организуйте домашнюю вечеринку или сходите в кино», - говорится в сообщении.

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