Саперы ликвидировали управляемую авиационную бомбу, которую мужчина нашел на территории частного домовладения

Саперы ГСЧС транспортировали ее к специально подготовленному месту и уничтожили с соблюдением правил безопасности.

В субботу, 22 июля, местный житель сообщил о том, что на территории частного домовладения возле хозяйственных построек лежит неразорванный взрывоопасный предмет.

В ГСЧС Украины рассказали, что, прибыв на место происшествия, специалисты ГСЧС идентифицировали боеприпас как управляемую авиационную бомбу ФАБ-500.

«Сотрудники полиции огородили место находки, чтобы обезопасить граждан. Саперы ГСЧС транспортировали ее к специально подготовленному месту и уничтожили с соблюдением правил безопасности», - отметили в ГСЧС.

Спасатели обращают внимание граждан на правильный алгоритм поведения во время обнаружения взрывоопасных предметов: не подходить к находке, не трогать руками или оказывать какое-то механическое действие; сообщить в экстренные службы.

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