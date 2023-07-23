Сапери ліквідували керовану авіаційну бомбу, яку чоловік знайшов на території приватного домоволодіння

Сапери ДСНС транспортували її до спеціально підготовленого місця та знищили з дотриманням правил безпеки.

У суботу, 22 липня, місцевий житель повідомив про те, що на території приватного домоволодіння біля господарчих споруд лежить нерозірваний вибухонебезпечний предмет.

У ДСНС України розповіли, що, прибувши на місце події, фахівці ДСНС ідентифікували боєприпас як керовану авіаційну бомбу ФАБ-500.

«Співробітники поліції огородили місце знахідки аби убезпечити громадян. Сапери ДСНС транспортували її до спеціально підготовленого місця та знищили з дотриманням правил безпеки», - зазначили у ДСНС.

Рятувальники звертають увагу громадян на правильний алгоритм поведінки під час виявлення вибухонебезпечних предметів: не підходити до знахідки, не чіпати руками чи завдавати якоїсь механічної дії; повідомити в екстрені служби.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.