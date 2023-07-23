На Рівненщині прикордонники виявили насадження кущів снодійного маку, фото

Наразі 320 кущів рослин вилучено та направлено на експертизу.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

Міжвідомча група в складі оперативних співробітників прикордонного загону та представників Нацполіції під час проведення слідчих дій виявили насадження кущів снодійного маку.

Про це розповіли у Державній прикордонній службі України.

Заходи проводились у Вараському районі Рівненщини на підставі ухвали Зарічненського районного суду в рамках кримінального провадження за ст.310 ККУ «Посів або вирощування снодійного маку чи конопель», розпочатого за повідомленням прикордонників.

Зазначається, що наразі 320 кущів рослин вилучено та направлено на експертизу.

Заходи тривають.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

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