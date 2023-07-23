В Одесі внаслідок нічної атаки пошкоджені 25 пам'яток архітектури – голова ОВА

Серед них будівлі XIX-XX сторіччя.

Джерело фото: Kostiantyn Liberov and Vlada Liberova.

Попередньо 25 пам’яток архітектури пошкодили окупанти в історичному центрі міста, який перебуває під захистом ЮНЕСКО, під час нічного удару по Одесі.

Серед них будівлі XIX-XX сторіччя: Будинок Чижевича, Будинок Папудової, Будинок Заблудовського тощо.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Вночі на 23 липня Одеса зазнала чергової ракетної атаки російських військ. Як повідомили в Оперативному командуванні «Південь», вночі ворог вдарив по Одещині 5-ма видами ракет всіх видів базування: «Калібри», «Онікси», Х-22 та Іскандер-К, а також застосував балістичні Іскандер-М.

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