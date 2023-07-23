Хто може отримати лікарняний для догляду за дитиною – у ПФУ пояснили

У ПФУ відповіли, чи може жінка отримати лікарняний, якщо доглядатиме в цей час піврічну доньку сестри, яка потрапила в лікарню.

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До Пенсійного фонду Україну звернулася громадянка, яка розповіла, що її рідна сестра, одинока мати, потрапила в лікарню. Жінка просила пояснили, чи може вона отримати лікарняний, якщо доглядатиме в цей час піврічну доньку сестри.

У ПФУ пояснили, що законодавство передбачає таку можливість та розповіли деталі:

«Медичний висновок категорії “Догляд за дитиною у разі хвороби особи, яка доглядає за дитиною” формується лікуючим лікарем на період лікування пацієнта на підставі медичного запису про того, хто фактично здійснюватиме догляд за дитиною віком до 3 років, та висновку про тимчасову непрацездатність особи, яка здійснюватиме такий догляд (п.6 розділу 2 Порядку формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України 01.06.2021 № 1066).

Застрахованій особі, яка здійснює догляд за дитиною до трирічного віку (або за дитиною з інвалідністю віком до 18 років), якщо мати дитини (або інша особа, яка фактично здійснює догляд за дитиною) захворіла, надається допомога по тимчасовій непрацездатності.

Лікарняний надається з першого дня на весь період хвороби (ст. 15 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”).

Лікарняний не надається, якщо застрахована особа перебувала у цей час у щорічній (основній чи додатковій) відпустці, додатковій відпустці у зв’язку з навчанням або творчій відпустці».

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