В УПЦ МП заявили, що Спасо-Преображенський собор атакував «ворог роду людського».

Джерело фото: Андрій Єрмак / соцмережі

Служителі УПЦ МП у Києво-Печерській Лаврі прокоментували ракетний удар російських окупантів по Свято-Преображенському Собору в Одесі. Представники церкви байдуже наголосили, що «всі під Богом ходимо».

Журналіст «Кошельник ТВ» запитав у служителів УПЦ МП у Лаврі щодо атаки на святиню в Одесі 23 липня. Виявилося, що вони не чули про обстріл.

«Значить, така воля Господа-Бога. Зірвалося і зірвалося. Всі під Богом ходимо. Я теж туди-сюди і помру», – заявив один священнослужитель.

Інший священик на зауваження журналіста, що собор атакували російські ракети, заявив: «Ми знаємо, що атакував ворог роду людського. А кому це впало на голову, хто і як – це Богові відомо».

Раніше ми писали, що Вночі на 23 липня Одеса зазнала чергової ракетної атаки російських військ. Як повідомили в Оперативному командуванні «Південь», вночі ворог вдарив по Одещині 5-ма видами ракет всіх видів базування: «Калібри», «Онікси», Х-22 та Іскандер-К, а також застосував балістичні Іскандер-М.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що жодного виправдання російському злу бути не може і за Одесу обовʼязково буде відповідь російським терористам.

У ДСНС України на фото показали порятунок людей, роботу психологів та рятувальників, які рятують ікони з понівеченого собору. Також було пошкоджено історичний центр Одеси.

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