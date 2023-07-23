В УПЦ МП заявили, что Спасо-Преображенский собор атаковал «враг рода человеческого».

Источник фото: Андрей Ермак / соцсети

Служители УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре прокомментировали ракетный удар российских оккупантов по Свято-Преображенскому Собору в Одессе. Представители церкви безразлично отметили, что «все под богом ходим».

Журналист «Кошельник ТВ» спросил у служителей УПЦ МП в Лавре по поводу атаки на святыню в Одессе 23 июля. Оказалось, что они «не слышали» об обстреле.

«Значит, такова воля Господа-Бога. Взорвалось и взорвалось. Все под Богом ходим. Я тоже туда-сюда и умру», – заявил один священнослужитель.

Другой священник, на замечание журналиста, что собор атаковали российские ракеты, заявил: «Мы знаем, что атаковал враг рода человеческого. А кому это упало на голову, кто и как – это одному Богу известно».

Ранее сообщалось, что Ночью на 23 июля Одесса подверглась очередной ракетной атаке российских войск. Как сообщили в Оперативном командовании «Юг», ночью враг ударил по Одесщине 5-ю видами ракет всех видов базирования: «Калибры», «Ониксы», Х-22 и Искандер-К, а также применил баллистические Искандер-М.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что никакого оправдания российскому злу быть не может, и за Одессу обязательно будет ответ российским террористам.

В ГСЧС Украины на фото показали спасение людей, работу психологов и спасателей, спасающих иконы из изуродованного собора. Также был поврежден исторический центр Одессы.

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