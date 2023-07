«Военное преступление»: Европейский Союз осудил атаку россии на Одессу

Высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политике безопасности Жозеп Боррель назвал еще одним военным преступлением последний удар рф, от которого пострадал исторический центр Одессы.

«Непрерывный российский ракетный террор на защищенную ЮНЕСКО Одессу является еще одним военным преступлением кремля», - написал он.

Боррель отметил, что россия уже повредила сотни культурных объектов.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что никакого оправдания российскому злу быть не может, и за Одессу обязательно будет ответ российским террористам.

Continuous Russian missile terror on @UNESCO-protected #Odesa constitutes yet another war crime by the Kremlin, demolishing also the main Orthodox Cathedral -a world heritage site.



Russia has already damaged hundreds of cultural sites, trying to destroy Ukraine.#Accountability pic.twitter.com/S3cG7hymzd