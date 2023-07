«Воєнний злочин»: Європейський Союз засудив атаку росії на Одесу

Високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель назвав ще одним воєнним злочином останній удар рф, від якого постраждав історичний центр Одеси.

«Безперервний російський ракетний терор на захищену ЮНЕСКО Одесу є ще одним воєнним злочином кремля», - написав він.

Боррель наголосив, що росія вже пошкодила сотні культурних об’єктів.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що жодного виправдання російському злу бути не може і за Одесу обовʼязково буде відповідь російським терористам.

