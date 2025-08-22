Практика судів
  1. В Україні

СБУ оприлюднила нові докази у справі високопосадовця НАБУ Магомедрасулова, який підозрюється в торгівлі з РФ

12:20, 22 серпня 2025
Служба безпеки представила нові матеріали у справі детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, якого разом із батьком підозрюють в організації незаконного продажу технічної коноплі до рф.
СБУ оприлюднила нові докази у справі високопосадовця НАБУ Магомедрасулова, який підозрюється в торгівлі з РФ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Служба безпеки України опублікувала нові матеріали стосовно справи одного із керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, які підтверджують, що посадовець разом зі своїм батьком займався організацією незаконної торгівлі з Росією під час війни. Йдеться про Руслана Магамедрасулова.

За даними слідства, посадовець разом зі своїм батьком займався продажем технічної коноплі, вирощеної на Житомирщині, зокрема планував постачання до Дагестану.

Раніше СБУ опублікувала аудіозапис розмови чиновника, де він обговорює умови поставок і навіть обіцяє надіслати комерційну пропозицію російському покупцю. Експертиза підтвердила, що мова йшла саме про торгівлю з представниками рф.

Під час слідчих дій правоохоронці виявили й листування батька фігуранта з агрокомпаніями Дагестану. У ньому представник російської сторони просив терміново надіслати сертифікати якості на продукцію через завершення державної програми субсидування коноплярства в рф. У листуванні також фігурує ім’я високопосадовця НАБУ.

Також, як свідчать матеріали провадження, батько високопосадовця НАБУ вів листування з народним депутатом-втікачем від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком, який за даними слідства пов’язаний зі спецслужбами РФ та має значний вплив на діяльність НАБУ.

Серед іншого, в одному з епізодів переписки вони домовлялися про зустріч на території ЄС.

СБУ повідомляє, що про контакти співробітника антикорупційного Бюро з Христенком свідчить і листування нардепа з батьком посадовця Бюро. Зокрема, Христенко писав про те, що не може додзвонитися до його сина (для конспірації він вказав лише першу букву імені) і просив посприяти налагодженню контакту.

Крім того, СБУ задокументувала факти, які підтверджують, що батько посадовця НАБУ підтримував зв’язки з представниками окупаційних адміністрацій на тимчасово захопленій території України. Зокрема, із російським окупаційним чиновником у Горлівці він обговорював питання оновлення реєстрації своєї зброї за законами так званої «ДНР».

Раніше Магамедрасулову та його батьку повідомили про підозру за ст. 111−2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

НАБУ СБУ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада суддів України продовжила строки подання документів для кандидатів на посади членів Конкурсної комісії з добору членів ВККС — поки що не вистачає кандидатів

Документи подали тільки два кандидати, а необхідно мінімум шість.

Ми ведемо цю дискусію разом з військовими – Юлія Свириденко щодо дозволу на виїзд чоловікам до 22 років

За словами Юлії Свириденко, питання виїзду за кордон чоловіків до 22 років потребує широкої дискусії.

Військовозобов’язаним чоловікам за кордоном може загрожувати кримінальне переслідування, якщо вони не повернуться – Кабмін вніс законопроект

На думку очільника МВС Ігоря Клименка, зміни до КПК спонукатимуть призовників та військовозобов’язаних до добровільного повернення в Україну задля уникнення кримінальної відповідальності.

Кабмін вирішив створити Національне бюро розслідувань аварійних подій на транспорті

Кошти, необхідні на функціонування новоутвореного Національного бюро, будуть виділені за рахунок ліквідації експертної установи з розслідування авіаційних подій і зменшення граничної численності Укртрансбезпеки.

Верховний Суд висловився стосовно належного відповідача у земельних спорах з Київрадою

Верховний Суд: розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу (об'єднання) земельних ділянок комунальної власності здійснюється за резолюцією міського голови, а не рішенням Київської міської ради.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Єгор Краснов
    Єгор Краснов
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Наталія Безименна
    Наталія Безименна
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Богдана Гедз
    Богдана Гедз
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Сергій Каракашьян
    Сергій Каракашьян
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Віта Катющенко
    Віта Катющенко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва