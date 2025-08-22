СБУ оприлюднила нові докази у справі високопосадовця НАБУ Магомедрасулова, який підозрюється в торгівлі з РФ

Служба безпеки представила нові матеріали у справі детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, якого разом із батьком підозрюють в організації незаконного продажу технічної коноплі до рф.

Служба безпеки України опублікувала нові матеріали стосовно справи одного із керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, які підтверджують, що посадовець разом зі своїм батьком займався організацією незаконної торгівлі з Росією під час війни. Йдеться про Руслана Магамедрасулова.

За даними слідства, посадовець разом зі своїм батьком займався продажем технічної коноплі, вирощеної на Житомирщині, зокрема планував постачання до Дагестану.

Раніше СБУ опублікувала аудіозапис розмови чиновника, де він обговорює умови поставок і навіть обіцяє надіслати комерційну пропозицію російському покупцю. Експертиза підтвердила, що мова йшла саме про торгівлю з представниками рф.

Під час слідчих дій правоохоронці виявили й листування батька фігуранта з агрокомпаніями Дагестану. У ньому представник російської сторони просив терміново надіслати сертифікати якості на продукцію через завершення державної програми субсидування коноплярства в рф. У листуванні також фігурує ім’я високопосадовця НАБУ.

Також, як свідчать матеріали провадження, батько високопосадовця НАБУ вів листування з народним депутатом-втікачем від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком, який за даними слідства пов’язаний зі спецслужбами РФ та має значний вплив на діяльність НАБУ.

Серед іншого, в одному з епізодів переписки вони домовлялися про зустріч на території ЄС.

СБУ повідомляє, що про контакти співробітника антикорупційного Бюро з Христенком свідчить і листування нардепа з батьком посадовця Бюро. Зокрема, Христенко писав про те, що не може додзвонитися до його сина (для конспірації він вказав лише першу букву імені) і просив посприяти налагодженню контакту.

Крім того, СБУ задокументувала факти, які підтверджують, що батько посадовця НАБУ підтримував зв’язки з представниками окупаційних адміністрацій на тимчасово захопленій території України. Зокрема, із російським окупаційним чиновником у Горлівці він обговорював питання оновлення реєстрації своєї зброї за законами так званої «ДНР».

Раніше Магамедрасулову та його батьку повідомили про підозру за ст. 111−2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

