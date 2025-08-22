Практика судов
СБУ обнародовала новые доказательства по делу высокопоставленного чиновника НАБУ Магомедрасулова, подозреваемого в торговле с РФ

12:20, 22 августа 2025
Служба безопасности представила новые материалы по делу детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, которого вместе с отцом подозревают в организации незаконной продажи технической конопли в РФ.
Служба безопасности Украины опубликовала новые материалы по делу одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, которые подтверждают, что чиновник вместе со своим отцом занимался организацией незаконной торговли с Россией во время войны. Речь идет о Руслане Магамедрасулове.

По данным следствия, чиновник вместе со своим отцом занимался продажей технической конопли, выращенной в Житомирской области, в частности планировал поставки в Дагестан.

Ранее СБУ опубликовала аудиозапись разговора чиновника, где он обсуждает условия поставок и даже обещает отправить коммерческое предложение российскому покупателю. Экспертиза подтвердила, что речь шла именно о торговле с представителями РФ.

Во время следственных действий правоохранители выявили и переписку отца фигуранта с агрокомпаниями Дагестана. В ней представитель российской стороны просил срочно отправить сертификаты качества на продукцию в связи с завершением государственной программы субсидирования коноплеводства в РФ. В переписке также фигурирует имя высокопоставленного сотрудника НАБУ.

Также, как свидетельствуют материалы производства, отец высокопоставленного сотрудника НАБУ вел переписку с народным депутатом-беглецом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко, который, по данным следствия, связан со спецслужбами РФ и имеет значительное влияние на деятельность НАБУ.

В частности, в одном из эпизодов переписки они договаривались о встрече на территории ЕС.

СБУ сообщает, что о контактах сотрудника антикоррупционного Бюро с Христенко свидетельствует и переписка нардепа с отцом чиновника Бюро. В частности, Христенко писал о том, что не может дозвониться до его сына (для конспирации он указал лишь первую букву имени) и просил посодействовать установлению контакта.

Кроме того, СБУ задокументировала факты, которые подтверждают, что отец чиновника НАБУ поддерживал связи с представителями оккупационных администраций на временно захваченной территории Украины. В частности, с российским оккупационным чиновником в Горловке он обсуждал вопрос обновления регистрации своего оружия по законам так называемой «ДНР».

Ранее Магамедрасулову и его отцу сообщили о подозрении по ст. 111−2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).

