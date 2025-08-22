Українські банки заробили 100 млрд грн за перше півріччя 2025 року

ТОП-10 банків України отримали 87% прибутку за перші шість місяців 2025 року.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

За перше півріччя 2025 року українські банки отримали 100,06 млрд грн прибутку до сплати податків, що майже відповідає показникам минулого року. Проте 13 банків, або кожен п’ятий, завершили період зі збитками, повідомляє Опендатабот.

Після сплати податків у розмірі 21,99 млрд грн чистий прибуток сектору склав 78,07 млрд грн. Топ-10 банків згенерували 87% прибутку, з яких ПриватБанк забезпечив майже половину – 34,88 млрд грн, сплативши 11,09 млрд грн податків. Його прибуток зріс на 14%. Серед державних банків лише Перший інвестиційний банк показав збиток (-29,43 млн грн), тоді як Мотор-Банк уперше за довгий час вийшов у плюс. Загалом прибуток держбанків зріс на 4%.

Іноземні банки зафіксували спад прибутку на 24%, до 16,57 млрд грн. Лідером залишається Райффайзен Банк із приростом 10% і прибутком 4,74 млрд грн. Приватні банки втратили чверть прибутку – до 10,06 млрд грн. ПУМБ, із 3,57 млрд грн, і Універсал Банк (Монобанк) разом забезпечили 59% прибутку цієї групи, хоча показники ПУМБ знизилися на 7%. Понад чверть приватних банків завершили півріччя зі збитками.

Серед банків із найбільшим зростанням прибутку виділяється Метабанк, який збільшив показник у 118 разів. Водночас два банки змінили назви: Кредит Європа Банк став Нексент Банком, а Банк інвестицій та заощаджень – Бізбанком.

Національний банк України оштрафував 16 банків на 240 млн грн за порушення фінансового моніторингу та валютного законодавства.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.