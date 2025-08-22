Практика судов
Украинские банки заработали 100 млрд грн за первое полугодие 2025 года

12:38, 22 августа 2025
ТОП-10 банков Украины получили 87% прибыли за первые шесть месяцев 2025 года.
За первое полугодие 2025 года украинские банки получили 100,06 млрд грн прибыли до уплаты налогов, что почти соответствует показателям прошлого года. Однако 13 банков, или каждый пятый, завершили период с убытками, сообщает Опендатабот.

После уплаты налогов в размере 21,99 млрд грн чистая прибыль сектора составила 78,07 млрд грн. Топ-10 банков сгенерировали 87% прибыли, из которых ПриватБанк обеспечил почти половину – 34,88 млрд грн, уплатив 11,09 млрд грн налогов. Его прибыль выросла на 14%. Среди государственных банков только Первый инвестиционный банк показал убыток (-29,43 млн грн), тогда как Мотор-Банк впервые за долгое время вышел в плюс. В целом прибыль госбанков выросла на 4%.

Иностранные банки зафиксировали спад прибыли на 24%, до 16,57 млрд грн. Лидером остается Райффайзен Банк с приростом 10% и прибылью 4,74 млрд грн. Частные банки потеряли четверть прибыли – до 10,06 млрд грн. ПУМБ, с 3,57 млрд грн, и Универсал Банк (Монобанк) вместе обеспечили 59% прибыли этой группы, хотя показатели ПУМБ снизились на 7%. Более четверти частных банков завершили полугодие с убытками.

Среди банков с наибольшим ростом прибыли выделяется Метабанк, который увеличил показатель в 118 раз. В то же время два банка изменили названия: Кредит Европа Банк стал Нексент Банком, а Банк инвестиций и сбережений – Бизбанком.

Национальный банк Украины оштрафовал 16 банков на 240 млн грн за нарушение финансового мониторинга и валютного законодательства.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Совет судей Украины продлил сроки подачи документов для кандидатов на должности членов Конкурсной комиссии по отбору членов ВККС — пока что не хватает кандидатов

Документы подали только два кандидата, а необходимо минимум шесть.

Мы ведем эту дискуссию вместе с военными – Юлия Свириденко о разрешении на выезд мужчин до 22 лет

По словам Юлии Свириденко, вопрос выезда за границу мужчин до 22 лет требует широкой дискуссии.

Военнообязанным мужчинам за границей может грозить уголовное преследование, если они не вернуться – Кабмин внес законопроект

По мнению главы МВД Игоря Клименко, изменения в УПК будут побуждать призывников и военнообязанных к добровольному возвращению в Украину во избежание уголовной ответственности.

Кабмин принял решение о создании Национального бюро по расследованию аварийных событий на транспорте

Средства, необходимые для функционирования новообразованного Национального бюро, будут выделены за счет ликвидации экспертного учреждения по расследованию авиационных происшествий и сокращения предельной численности Укртрансбезопасности.

Верховный Суд высказался относительно надлежащего ответчика в земельных спорах с Киевсоветом

Верховный Суд: разработка технической документации по землеустройству относительно раздела (объединения) земельных участков коммунальной собственности осуществляется по резолюции городского головы, а не решением Киевского городского совета.

