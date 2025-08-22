Украинские банки заработали 100 млрд грн за первое полугодие 2025 года

За первое полугодие 2025 года украинские банки получили 100,06 млрд грн прибыли до уплаты налогов, что почти соответствует показателям прошлого года. Однако 13 банков, или каждый пятый, завершили период с убытками, сообщает Опендатабот.
После уплаты налогов в размере 21,99 млрд грн чистая прибыль сектора составила 78,07 млрд грн. Топ-10 банков сгенерировали 87% прибыли, из которых ПриватБанк обеспечил почти половину – 34,88 млрд грн, уплатив 11,09 млрд грн налогов. Его прибыль выросла на 14%. Среди государственных банков только Первый инвестиционный банк показал убыток (-29,43 млн грн), тогда как Мотор-Банк впервые за долгое время вышел в плюс. В целом прибыль госбанков выросла на 4%.
Иностранные банки зафиксировали спад прибыли на 24%, до 16,57 млрд грн. Лидером остается Райффайзен Банк с приростом 10% и прибылью 4,74 млрд грн. Частные банки потеряли четверть прибыли – до 10,06 млрд грн. ПУМБ, с 3,57 млрд грн, и Универсал Банк (Монобанк) вместе обеспечили 59% прибыли этой группы, хотя показатели ПУМБ снизились на 7%. Более четверти частных банков завершили полугодие с убытками.
Среди банков с наибольшим ростом прибыли выделяется Метабанк, который увеличил показатель в 118 раз. В то же время два банка изменили названия: Кредит Европа Банк стал Нексент Банком, а Банк инвестиций и сбережений – Бизбанком.
Национальный банк Украины оштрафовал 16 банков на 240 млн грн за нарушение финансового мониторинга и валютного законодательства.
