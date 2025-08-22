Власник Tesla Cybertruck подав позов через невідповідність комплектації в Каліфорнії

Tesla звинувачують у брехливій рекламі Cybertruck.

У Каліфорнії власник електропікапа Tesla Cybertruck Ерік Шварц подав колективний позов проти компанії Tesla, звинувативши її в невідповідності рекламних обіцянок щодо комплектації Foundation Series. Про це повідомляє CarScoops.

Шварц стверджує, що сплатив додаткові $20 000 за оновлення, яке мало включати світлодіодну панель на даху, але отримав автомобіль без цієї деталі. Після невдалих спроб вирішити питання з Tesla напряму він звернувся до суду. Позов представляє інтереси всіх покупців Cybertruck Foundation Series у Каліфорнії, які не отримали обіцяних компонентів.

Юридична команда позивача зазначає, що клієнти могли б відмовитися від покупки, якби знали про невідповідність рекламних матеріалів. У позові йдеться, що Tesla свідомо вводила в оману щодо комплектації.

Це не перший позов проти Tesla в Каліфорнії. Нещодавно суд зобов’язав компанію відповісти на колективний позов через недостовірну інформацію про можливості автономного водіння, оприлюднену на сайті, у соцмережах і в заявах Ілона Маска. Позивачі стверджують, що ці обіцянки вплинули на їхнє рішення придбати автомобілі, які не відповідали заявленим характеристикам.

