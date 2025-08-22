Практика судов
  1. В мире

Владелец Tesla Cybertruck подал иск из-за несоответствия комплектации в Калифорнии

12:02, 22 августа 2025
Tesla обвиняют в лживой рекламе Cybertruck.
Владелец Tesla Cybertruck подал иск из-за несоответствия комплектации в Калифорнии
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Калифорнии владелец электропикапа Tesla Cybertruck Эрик Шварц подал коллективный иск против компании Tesla, обвинив ее в несоответствии рекламных обещаний по комплектации Foundation Series. Об этом сообщает CarScoops.

Шварц утверждает, что заплатил дополнительные $20 000 за обновление, которое должно было включать светодиодную панель на крыше, но получил автомобиль без этой детали. После неудачных попыток решить вопрос с Tesla напрямую он обратился в суд. Иск представляет интересы всех покупателей Cybertruck Foundation Series в Калифорнии, которые не получили обещанных компонентов.

Юридическая команда истца отмечает, что клиенты могли бы отказаться от покупки, если бы знали о несоответствии рекламных материалов. В иске говорится, что Tesla сознательно вводила в заблуждение относительно комплектации.

Это не первый иск против Tesla в Калифорнии. Недавно суд обязал компанию ответить на коллективный иск из-за недостоверной информации о возможностях автономного вождения, обнародованной на сайте, в соцсетях и в заявлениях Илона Маска. Истцы утверждают, что эти обещания повлияли на их решение приобрести автомобили, которые не соответствовали заявленным характеристикам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд США Tesla

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Совет судей Украины продлил сроки подачи документов для кандидатов на должности членов Конкурсной комиссии по отбору членов ВККС — пока что не хватает кандидатов

Документы подали только два кандидата, а необходимо минимум шесть.

Мы ведем эту дискуссию вместе с военными – Юлия Свириденко о разрешении на выезд мужчин до 22 лет

По словам Юлии Свириденко, вопрос выезда за границу мужчин до 22 лет требует широкой дискуссии.

Военнообязанным мужчинам за границей может грозить уголовное преследование, если они не вернуться – Кабмин внес законопроект

По мнению главы МВД Игоря Клименко, изменения в УПК будут побуждать призывников и военнообязанных к добровольному возвращению в Украину во избежание уголовной ответственности.

Кабмин принял решение о создании Национального бюро по расследованию аварийных событий на транспорте

Средства, необходимые для функционирования новообразованного Национального бюро, будут выделены за счет ликвидации экспертного учреждения по расследованию авиационных происшествий и сокращения предельной численности Укртрансбезопасности.

Верховный Суд высказался относительно надлежащего ответчика в земельных спорах с Киевсоветом

Верховный Суд: разработка технической документации по землеустройству относительно раздела (объединения) земельных участков коммунальной собственности осуществляется по резолюции городского головы, а не решением Киевского городского совета.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Єгор Краснов
    Єгор Краснов
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Наталія Безименна
    Наталія Безименна
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Богдана Гедз
    Богдана Гедз
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Сергій Каракашьян
    Сергій Каракашьян
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Віта Катющенко
    Віта Катющенко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва