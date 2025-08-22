Владелец Tesla Cybertruck подал иск из-за несоответствия комплектации в Калифорнии

Tesla обвиняют в лживой рекламе Cybertruck.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Калифорнии владелец электропикапа Tesla Cybertruck Эрик Шварц подал коллективный иск против компании Tesla, обвинив ее в несоответствии рекламных обещаний по комплектации Foundation Series. Об этом сообщает CarScoops.

Шварц утверждает, что заплатил дополнительные $20 000 за обновление, которое должно было включать светодиодную панель на крыше, но получил автомобиль без этой детали. После неудачных попыток решить вопрос с Tesla напрямую он обратился в суд. Иск представляет интересы всех покупателей Cybertruck Foundation Series в Калифорнии, которые не получили обещанных компонентов.

Юридическая команда истца отмечает, что клиенты могли бы отказаться от покупки, если бы знали о несоответствии рекламных материалов. В иске говорится, что Tesla сознательно вводила в заблуждение относительно комплектации.

Это не первый иск против Tesla в Калифорнии. Недавно суд обязал компанию ответить на коллективный иск из-за недостоверной информации о возможностях автономного вождения, обнародованной на сайте, в соцсетях и в заявлениях Илона Маска. Истцы утверждают, что эти обещания повлияли на их решение приобрести автомобили, которые не соответствовали заявленным характеристикам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.