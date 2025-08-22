Практика судів
На Вінниччині суд покарав військовозобов’язаного: чоловік заявив, що в трьох областях його відмовились брати на службу

14:27, 22 серпня 2025
Чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації, засудили до 3 років позбавлення волі
На Вінниччині суд покарав військовозобов’язаного: чоловік заявив, що в трьох областях його відмовились брати на службу
Фото: unian.ua
На Вінниччині су покарав військовозобов’язаного, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації. Вирок у справі № 146/832/25 виніс Томашпільський районний суд Вінницької області.

У матеріалах справи вказується, що чоловік 14 лютого 2025 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. У березні він отримав повістку, проте не прийшов до ТЦК.

На суді обвинувачений провину визнав.

Житель Вінниччини вказав, що 2023 року отримав відстрочку від мобілізації, оскільки його дружина за кордоном, а він виховує малолітню дитину. Документів, що в нього 2023 року була відстрочка він не має. 2025 року його доправили до ТЦК.

«В приміщенні РТЦК та СП йому дали документи на проходження ВЛК, він пройшов комісію і до ранку вже був в Миколаївській області. Вказав, що його незаконно утримували та застосовували до нього насильство. Його возили по військових частинах Миколаївської, Одеської, Вінницької областей, та скрізь були відмови, його не хотіли брати», — йдеться у матеріалах справи.

Згодом йому знову вручили повістку, проте він не прийшов, оскільки дружина їхала за кордон, а дитина захворіла.

Працівниця ТЦК пояснила, що «згідно з висновками ВЛК обвинувачений був придатний на тилові посади в РТЦК, після цього він був призначений в команду. В команду він був призначений неодноразово і не був зарахований за станом здоров’я. Потім йому була надана ще одна повістка, після якої він не з’явився та був складений протокол. Обвинуваченому було вручено дві повістки, за одною він їздив, за іншою не з’явився».

Проаналізувавши матеріали справи, суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України та призначив йому покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки.

