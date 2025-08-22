В Винницкой области суд наказал военнообязанного: мужчина заявил, что в трех областях его отказались брать на службу

Мужчину, получившего повестку, однако уклонившегося от мобилизации, приговорили к 3 годам лишения свободы

На Винниччине суд наказал военнообязанного, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации. Приговор по делу № 146/832/25 вынес Томашпольский районный суд Винницкой области.

В материалах дела указывается, что мужчина 14 февраля 2025 года прошёл ВВК, которая признала его годным к мобилизации. В марте он получил повестку, однако не пришёл в ТЦК.

На суде обвиняемый вину признал.

Житель Винниччины указал, что в 2023 году получил отсрочку от мобилизации, поскольку его жена за границей, а он воспитывает малолетнего ребёнка. Документов, что у него в 2023 году была отсрочка, он не имеет. В 2025 году его доставили в ТЦК.

«В помещении РТЦК и СП ему дали документы на прохождение ВВК, он прошёл комиссию и к утру уже был в Николаевской области. Указал, что его незаконно удерживали и применяли к нему насилие. Его возили по воинским частям Николаевской, Одесской, Винницкой областей, и везде были отказы, его не хотели брать», — говорится в материалах дела.

Позднее ему снова вручили повестку, однако он не пришёл, поскольку жена уезжала за границу, а ребёнок заболел.

Сотрудница ТЦК объяснила, что «согласно выводам ВВК обвиняемый был годен на тыловые должности в РТЦК, после этого он был назначен в команду. В команду он был назначен неоднократно и не был зачислен по состоянию здоровья. Потом ему была выдана ещё одна повестка, после которой он не явился и был составлен протокол. Обвиняемому было вручено две повестки, по одной он ездил, по другой не явился».

Проанализировав материалы дела, суд признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 336 УК Украины, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

