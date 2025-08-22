У Сумах засудили зрадника до 15 років в’язниці за передачу даних РФ

Зарічний районний суд Сум засудив громадянина до 15 років ув’язнення за державну зраду.

Зарічний районний суд м. Суми ухвалив вирок громадянину, визнавши його винним у вчиненні державної зради за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Обвинуваченого засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за передачу представнику російської федерації відомостей військового характеру, що завдавало шкоди державній безпеці України.

Суд призначив громадянину покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишено без змін до набрання вироком законної сили. Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку, оскільки він ще не набрав законної сили.

Встановлені судом факти державної зради

Судом встановлено, що обвинувачений діяв умисно на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, обороноздатності та державній безпеці України. Він передавав представнику російської федерації відомості військового характеру, що включали:

інформацію про кількість особового складу військовослужбовців Збройних Сил України та наявність броньованої техніки;

відомості про наявність муляжів броньованої техніки на блокпостах;

дані про кількість блокпостів;

орієнтири для коригування обстрілів з метою точного влучання по блокпостах та бліндажах із військовослужбовцями Збройних Сил України;

фотоматеріали обстрілів із особистими поясненнями щодо дати, часу та точного місця їх здійснення;

інформацію про орієнтири дислокації військовослужбовців Збройних Сил України та наявність броньованої техніки.

Розгляд справи та можливість оскарження

Справу розглянула колегія суддів Зарічного районного суду м. Суми. Вирок не набрав законної сили, що дає можливість обвинуваченому оскаржити його в апеляційному порядку. Пошук судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень можна здійснити за номером провадження № 592/5412/22.

