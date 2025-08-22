Практика судов
В Сумах приговорили предателя к 15 годам тюрьмы за передачу данных РФ

13:15, 22 августа 2025
Заречный районный суд Сум приговорил гражданина к 15 годам лишения свободы за государственную измену.
Заречный районный суд г. Сумы вынес приговор гражданину, признав его виновным в совершении государственной измены по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины. Обвиняемый приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за передачу представителю Российской Федерации сведений военного характера, наносящих ущерб государственной безопасности Украины.

Суд назначил гражданину наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Мера пресечения в виде содержания под стражей оставлена без изменений до вступления приговора в законную силу. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке, поскольку он еще не вступил в законную силу.

Установленные судом факты государственной измены

Судом установлено, что обвиняемый действовал умышленно в ущерб суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности и государственной безопасности Украины. Он передавал представителю Российской Федерации сведения военного характера, которые включали:

  • информацию о количестве личного состава военнослужащих Вооруженных Сил Украины и наличии бронированной техники;
  • сведения о наличии муляжей бронированной техники на блокпостах;
  • данные о количестве блокпостов;
  • ориентиры для корректировки обстрелов с целью точного попадания по блокпостам и блиндажам с военнослужащими Вооруженных Сил Украины;
  • фотоматериалы обстрелов с личными пояснениями относительно даты, времени и точного места их осуществления;
  • информацию об ориентирах дислокации военнослужащих Вооруженных Сил Украины и наличии бронированной техники.

Рассмотрение дела и возможность обжалования

Дело рассмотрела коллегия судей Заречного районного суда г. Сумы. Приговор не вступил в законную силу, что дает возможность обвиняемому обжаловать его в апелляционном порядке. Поиск судебного решения в Едином государственном реестре судебных решений можно осуществить по номеру производства № 592/5412/22.

