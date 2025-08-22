Практика судів
Держава компенсуватиме половину вартості автоцивілки для ветеранів

13:36, 22 серпня 2025
Автоцивілка для ветеранів та людей з інвалідністю внаслідок війни стане дешевшою, оскілька держава покриє 50% вартості.
Кабінет Міністрів України схвалив рішення про компенсацію 50% вартості автоцивілки для ветеранів і людей з інвалідністю внаслідок війни, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

«Вирішили, що держава компенсуватиме 50% автоцивілки для ветеранів та людей з інвалідністю внаслідок війни», – зазначила прем’єр-міністр.

Як відомо, у червні Президент України Володимир Зеленський підписав Закон 4369-IX, який зменшує на 50% вартість «автоцивілки» для ветеранів та осіб з інвалідністю внаслідок війни (законопроект 12295-д від 20.02.2025). Знижка діятиме з 1 січня 2025 року — на час воєнного стану та ще рік після його завершення.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Кабмін внесе до парламенту кодекс законів про Захисників та Захисниць Незалежності та Державності України.

