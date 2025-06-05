Зеленський підписав закон про знижку на «автоцивілку» для ветеранів

Держава компенсуватиме витрати на страхування з бюджету — порядок визначить Кабмін.

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Президент України Володимир Зеленський підписав Закон 4369-IX, який зменшує на 50% вартість «автоцивілки» для ветеранів та осіб з інвалідністю внаслідок війни (законопроект 12295-д від 20.02.2025).

Знижка діятиме з 1 січня 2025 року — на час воєнного стану та ще рік після його завершення.

Як писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт 12295-д, що передбачає повну компенсацію вартості обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ) для ветеранів війни. Документ підтримали 285 народних депутатів.

Як пояснили у Мінветеранів, згідно з нововведеннями, з 1 січня 2025 року учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни, які особисто керують власними транспортними засобами, матимуть право на оформлення автоцивілки абсолютно безкоштовно. Половину вартості полісу покриватиме страхова компанія, а іншу половину — держава з бюджету.

Що це означає:

За страховий поліс ветерани війни сплачуватимуть фактично 0 грн. Половину вартості, як і зараз, покриватиме страхова компанія, а іншу половину – держава з бюджету;

Договір страхування буде обов’язковим, але зі 100% компенсацією витрат;

Учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни, які з 1 січня 2025 року вже придбали автоцивілку, отримають компенсацію 50% вартості полісу;

У разі порушення умов (неособисте керування авто, неправдиві дані) право на компенсацію буде втрачено.

Компенсація – лише за одне авто.

Умови програми:

Авто має бути у власності та під особистим керуванням ветерана війни

Об’єм двигуна — до 2500 см куб. або потужність електродвигуна — до 100 кВт

Транспорт не використовується для комерційних перевезень

Закон набуде чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Після цього Кабінет Міністрів України протягом трьох місяців має затвердити Порядок і умови компенсації, забезпечити цифрову інтеграцію між державними реєстрами та привести відповідні акти у відповідність із Законом.

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