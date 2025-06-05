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Зеленский подписал закон о скидке на «автогражданку» для ветеранов

14:15, 5 июня 2025
Государство будет компенсировать расходы на страхование из бюджета – порядок определит Кабмин.
Зеленский подписал закон о скидке на «автогражданку» для ветеранов
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон 4369-IX, который снижает на 50% стоимость «автогражданки» для ветеранов и лиц с инвалидностью вследствие войны (законопроект 12295-д от 20.02.2025).

Скидка будет действовать с 1 января 2025 года — на время военного положения и еще год после его завершения.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект 12295-д, который предусматривает полное возмещение стоимости обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ОСЦПВ) для ветеранов войны. Документ поддержали 285 народных депутатов.

Как объяснили в Минветеранов, согласно нововведениям, с 1 января 2025 года участники боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны, которые лично управляют собственными транспортными средствами, будут иметь право на оформление автостраховки абсолютно бесплатно. Половину стоимости полиса будет покрывать страховая компания, а другую половину — государство из бюджета.

Что это означает:

  • За страховой полис ветераны войны будут платить фактически 0 грн. Половину стоимости, как и сейчас, будет покрывать страховая компания, а другую половину — государство из бюджета;
  • Договор страхования будет обязательным, но с 100% компенсацией расходов;
  • Участники боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны, которые с 1 января 2025 года уже приобрели автостраховку, получат компенсацию 50% стоимости полиса;
  • В случае нарушения условий (не личное управление авто, недостоверные данные) право на компенсацию будет утрачено.
  • Компенсация — только за одно авто.

Условия программы:

  • Автомобиль должен быть в собственности и под личным управлением ветерана войны.
  • Объем двигателя — до 2500 см куб. или мощность электродвигателя — до 100 кВт.
  • Транспорт не используется для коммерческих перевозок.

Закон вступит в силу с дня, следующего за днем его опубликования. После этого Кабинет Министров Украины в течение трех месяцев должен утвердить Порядок и условия компенсации, обеспечить цифровую интеграцию между государственными реестрами и привести соответствующие акты в соответствие с Законом.

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