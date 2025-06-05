Зеленский подписал закон об изменениях в диспозиции статьи Уголовного кодекса о противодействии законной хозяйственной деятельности

В статье 206 Уголовного кодекса Украины заменяется языковая конструкция «целостного имущественного комплекса» на «единый имущественный комплекс».

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который устраняет терминологическое несоответствие и вводит единую терминологическую конструкцию в законодательство (№ 4426-IX).

В статье 206 Уголовного кодекса Украины языковая конструкция «целостного имущественного комплекса» заменяется на «единого имущественного комплекса». Нормы Закона направлены на применение единой терминологической конструкции «предприятие как единый имущественный комплекс».

Как писала «Судебно-юридическая газета», целью закона является применение единой терминологической конструкции «предприятие как единый имущественный комплекс». Для достижения указанной цели в законопроекте предлагается в диспозиции ч. 1 ст. 206 «Противодействие законной хозяйственной деятельности» Уголовного кодекса языковую конструкцию «целостный имущественный комплекс» заменить на «единый имущественный комплекс».

В действующей на данный момент ч. 1 ст. 206 УК устанавливается ответственность за противодействие законной хозяйственной деятельности.

При этом, «противодействие законной хозяйственной деятельности» в этой норме законодатель определяет как «противоправное требование прекратить заниматься хозяйственной деятельностью или ограничить её, заключить сделку или не выполнять заключённую сделку, исполнение (неисполнение) которой может причинить материальный ущерб или ограничить законные права или интересы того, кто занимается хозяйственной деятельностью, сопряжённое с угрозой насилия в отношении потерпевшего или близких ему лиц, повреждением или уничтожением их имущества либо захватом целостного имущественного комплекса, его части, зданий, сооружений, земельного участка, объектов строительства, других объектов и незаконным прекращением или ограничением деятельности на этих объектах и ограничением доступа к ним при отсутствии признаков вымогательства».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.