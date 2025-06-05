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Зеленський підписав закон щодо змін до диспозиції статті Кримінального кодексу стосовно протидії законній господарській діяльності

14:05, 5 червня 2025
В статті 206 Кримінального кодексу України замінюється мовна конструкція «цілісного майнового комплексу» на «єдиного майнового комплексу».
Зеленський підписав закон щодо змін до диспозиції статті Кримінального кодексу стосовно протидії законній господарській діяльності
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Президент Володимир Зеленський підписав закон, який усуває термінологічну неузгодженість та впроваджує єдину термінологічну конструкцію в законодавстві (№ 4426-IX).

В статті 206 Кримінального кодексу України замінюється мовна конструкція «цілісного майнового комплексу» на «єдиного майнового комплексу». Норми Закону спрямовані на застосування єдиної термінологічної конструкції «підприємство як єдиний майновий комплекс».

Як писала «Судово-юридична газета», метою закону є застосування єдиної термінологічної конструкції «підприємство як єдиний майновий комплекс». Для досягнення вказаної мети у законопроекті пропонується у диспозиції ч. 1 ст. 206 «Протидія законній господарській діяльності» Кримінального кодексу мовну конструкцію «цілісний майновий комплекс» замінити на «єдиний майновий комплекс».

У чинній наразі ч. 1 ст. 206 КК встановлюється відповідальність за протидію законній господарській діяльності.

При цьому, «протидію законній господарській діяльності» у цій нормі законодавець визначає, як «протиправну вимогу припинити займатися господарською діяльністю чи обмежити її, укласти угоду або не виконувати укладену угоду, виконання (невиконання) якої може заподіяти матеріальної шкоди або обмежити законні права чи інтереси того, хто займається господарською діяльністю, поєднану з погрозою насильства над потерпілим або близькими йому особами, пошкодження чи знищення їхнього майна або захоплення цілісного майнового комплексу, його частини, будівель, споруд, земельної ділянки, об’єктів будівництва, інших об’єктів та незаконне припинення або обмеження діяльності на цих об’єктах та обмеження доступу до них за відсутності ознак вимагання».

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закон Володимир Зеленський

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