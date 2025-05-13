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Парламент прийняв зміни до диспозиції статті Кримінального кодексу стосовно протидії законній господарській діяльності

14:51, 13 травня 2025
Замість «цілісний» майновий комплекс буде «єдиний» майновий комплекс, – Верховна Рада прийняла в цілому зміни до диспозиції статті Кримінального кодексу стосовно протидії законній господарській діяльності.
Парламент прийняв зміни до диспозиції статті Кримінального кодексу стосовно протидії законній господарській діяльності
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Верховна Рада прийняла в цілому як закон законопроект 11203 про внесення зміни до статті 206 Кримінального кодексу України щодо усунення термінологічних неузгодженостей.

Метою законопроекту, як це зазначається у пояснювальній записці до нього, є застосування єдиної термінологічної конструкції «підприємство як єдиний майновий комплекс». Для досягнення вказаної мети у законопроекті пропонується у диспозиції ч. 1 ст. 206 «Протидія законній господарській діяльності» Кримінального кодексу мовну конструкцію «цілісний майновий комплекс» замінити на «єдиний майновий комплекс».

У чинній наразі ч. 1 ст. 206 КК встановлюється відповідальність за протидію законній господарській діяльності.

При цьому, «протидію законній господарській діяльності» у цій нормі законодавець визначає, як «протиправну вимогу припинити займатися господарською діяльністю чи обмежити її, укласти угоду або не виконувати укладену угоду, виконання (невиконання) якої може заподіяти матеріальної шкоди або обмежити законні права чи інтереси того, хто займається господарською діяльністю, поєднану з погрозою насильства над потерпілим або близькими йому особами, пошкодження чи знищення їхнього майна або захоплення цілісного майнового комплексу, його частини, будівель, споруд, земельної ділянки, об’єктів будівництва, інших об’єктів та незаконне припинення або обмеження діяльності на цих об’єктах та обмеження доступу до них за відсутності ознак вимагання».

Законопроектом пропонується у зазначеній нормі поняття «цілісний майновий комплекс» замінити поняттям «єдиний майновий комплекс».

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України законопроект ККУ

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