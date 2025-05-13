Відмова Путіна від переговорів у Стамбулі означатиме відмову Росії від миру, — Андрій Єрмак

Андрій Єрмак підкреслив, що Україна готова до будь-якого формату переговорів, але перший і головний крок – припинення вогню.

Фото: president.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський відвідає Туреччина 15 травня. Відмова Путіна від зустрічі з українським лідером, означатиме відмову Москви від завершення війни. Про це заявив очільник Офісу Президента Андрія Єрмака під час участі в Копенгагенському демократичному саміті-2025.

Він підкреслив, що Україна готова до будь-якого формату переговорів, але перший і головний крок – припинення вогню.

«Неможливо говорити про мир, коли наші міста щодня атакують ракети та дрони», - сказав він.

Єрмак нагадав, що Володимир Зеленський підтвердив свою готовність прибути на переговори в Туреччину.

«Учора прозвучала чітка заява від Президента Трампа – він очікує присутності обох лідерів і навіть розглядає можливість власного візиту. Якщо ж Путін відмовиться, це буде остаточним доказом: Росія не хоче завершення цієї війни й не готова до жодних переговорів.

У такому разі світ повинен дати потужну відповідь – нові санкції проти агресора та посилення військової допомоги Україні», - додав він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.