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Відмова Путіна від переговорів у Стамбулі означатиме відмову Росії від миру, — Андрій Єрмак

14:49, 13 травня 2025
Андрій Єрмак підкреслив, що Україна готова до будь-якого формату переговорів, але перший і головний крок – припинення вогню.
Відмова Путіна від переговорів у Стамбулі означатиме відмову Росії від миру, — Андрій Єрмак
Фото: president.gov.ua
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Президент України Володимир Зеленський відвідає Туреччина 15 травня. Відмова Путіна від зустрічі з українським лідером, означатиме відмову Москви від завершення війни. Про це заявив очільник Офісу Президента Андрія Єрмака під час участі в Копенгагенському демократичному саміті-2025.

Він підкреслив, що Україна готова до будь-якого формату переговорів, але перший і головний крок – припинення вогню.

«Неможливо говорити про мир, коли наші міста щодня атакують ракети та дрони», - сказав він.

Єрмак нагадав, що Володимир Зеленський підтвердив свою готовність прибути на переговори в Туреччину.

«Учора прозвучала чітка заява від Президента Трампа – він очікує присутності обох лідерів і навіть розглядає можливість власного візиту. Якщо ж Путін відмовиться, це буде остаточним доказом: Росія не хоче завершення цієї війни й не готова до жодних переговорів.

У такому разі світ повинен дати потужну відповідь – нові санкції проти агресора та посилення військової допомоги Україні», - додав він.

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росія Україна Туреччина

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