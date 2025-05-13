У центрі Житомира заборонять продаж алкоголю під час фіналу Кубка України з футболу

У центрі Житомира обмежать продаж алкоголю 14 травня — у день фіналу Кубка України з футболу.

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У центральній частині Житомира 14 травня, у день проведення фіналу Кубка України з футболу, не будуть продавати алкоголь.

Як вказує міська рада, відповідно до рішення ради оборони Житомирської області від 9.05.2025 року, 14 травня у Житомирі у зв’язку із проведенням фінального матчу Кубка України з футболу сезону 2024/2025 тимчасово заборонять продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вина та пива (у тому числі у скляній тарі) у торгівельних об’єктах, розташованих на території Центрального стадіону Житомира, а також на таких вулицях: Старий бульвар, Фещенка-Чопівського, Університетська, Новий бульвар, Шляхетна, Синельниківська, Михайлівська, Лятошинського, Велика Бердичівська від будинків № 12 та № 15 до будинків № 30 та № 35.

Заборона триватиме у такі часові проміжки:

за 4 години до початку футбольного матчу;

під час проведення футбольного матчу;

протягом 2 годин після його завершення.

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