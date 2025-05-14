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Догляд за «хворою» дружиною чи «третя дитина» за $12000 – у Києві викрили схему для ухилянтів

08:12, 14 травня 2025
Організатор схеми пропонував чоловікам кілька схем задля безперешкодного виїзду за кордон.
Догляд за «хворою» дружиною чи «третя дитина» за $12000 – у Києві викрили схему для ухилянтів
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У Києві правоохоронці повідомили про підозру 40-річному жителю столиці в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та 28-річному мешканцю Києва, який скористався цими послугами.

 Як повідомила Київська міська прокуратура, організатор пропонував чоловікам кілька схем задля безперешкодного виїзду за кордон. Так, за винагороду підшуковували матір-одиначку, яка погоджувалась записати чоловіка батьком своєї дитини. Маючи вже двох своїх дітей, чоловік отримував відстрочку від мобілізації та право безперешкодно виїжджати за кордон. Вартість такої послуги становила 12 тис. доларів США.

Ще одним варіантом було оформлення документів про здійснення чоловіком постійного нагляду за близьким родичем. Саме цією схемою скористався підозрюваний киянин, який оформив через приватні медичні заклади довідки начебто його дружина тяжко хвора та потребує постійного догляду. Згодом посадовці управління соцполітики однієї з РДА видали акт про те, що чоловік дійсно піклується про хвору дружину.

«Організатора схеми затримали одразу після одержання ним 7,5 тис. доларів США за допомогу у внесенні до реєстрів через службових осіб одного з ДРАЦС Києва інформації про наявність у військовозобов’язаного третьої дитини», - заявили у прокуратурі.

 Слідство триває. Встановлюється причетність посадових осіб ДРАЦС у місті Києві та РДА до сприяння у реалізації вищевказаних схем.

Зловмисникам загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

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прокуратура Київ

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