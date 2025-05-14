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Уход за «больной» женой или «третий ребенок» за $12000 — в Киеве разоблачили схему для уклонистов

08:12, 14 мая 2025
Организатор схемы предлагал мужчинам несколько вариантов для беспрепятственного выезда за границу.
Уход за «больной» женой или «третий ребенок» за $12000 — в Киеве разоблачили схему для уклонистов
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В Киеве правоохранители сообщили о подозрении 40-летнему жителю столицы в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и 28-летнему киевлянину, который воспользовался этими услугами.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, организатор предлагал мужчинам несколько схем для беспрепятственного выезда за границу. Так, за вознаграждение подыскивали мать-одиночку, которая соглашалась записать мужчину отцом своего ребенка. Имея уже двоих собственных детей, мужчина получал отсрочку от мобилизации и право беспрепятственно пересекать границу. Стоимость такой услуги составляла 12 тысяч долларов США.

Другим вариантом было оформление документов о постоянном уходе мужчины за близким родственником. Именно этой схемой воспользовался подозреваемый киевлянин, оформив через частные медицинские учреждения справки о том, что его жена якобы тяжело больна и нуждается в постоянном уходе. Впоследствии должностные лица управления социальной политики одной из РГА выдали акт о том, что мужчина действительно ухаживает за больной женой.

«Организатора схемы задержали сразу после получения им 7,5 тыс. долларов США за помощь во внесении в реестры через должностных лиц одного из отделов ЗАГС Киева информации о наличии у военнообязанного третьего ребенка», — заявили в прокуратуре.

Следствие продолжается. Устанавливается причастность должностных лиц ЗАГС в городе Киеве и районной администрации к содействию в реализации вышеуказанных схем.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

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прокуратура Киев

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