В прибрежных защитных полосах смогут строить сооружения для осуществления аквакультуры – парламент поддержал законопроект

Также законопроект предусматривает, что граждане не смогут иметь свободный доступ к побережью, где расположены временные сооружения и оборудование, необходимые для осуществления аквакультуры или рыбохозяйственной эксплуатации водных объектов в специальных товарных рыбных хозяйствах.

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Верховная Рада 13 мая поддержала в первом чтении законопроект 12384 о стимулировании экономического развития отрасли рыбного хозяйства. Инициаторами законопроекта выступили народные депутаты Артем Черноморов, Давид Арахамия, Андрей Мотовиловец и другие.

В частности, в Земельном кодексе и Водном кодексе будет предусмотрено, что в прибрежных защитных полосах вдоль рек, вокруг водоемов и на островах разрешается строительство для размещения временных сооружений и оборудования, необходимых для осуществления аквакультуры или рыбохозяйственной эксплуатации водных объектов в специальном товарном рыбном хозяйстве.

Соответствующие ограничения уберут в других статьях, в частности, отменят ограничения для строительства таких сооружений в пределах пляжной зоны прибрежных защитных полос.

Соответственно, в Земельном кодексе и Водном кодексе будет предусмотрено, что гражданам обеспечивается беспрепятственный и бесплатный доступ к побережью морей, морских заливов, лиманов и островов во внутренних морских водах в пределах пляжной зоны, к берегам рек, водоемов и островов для общего водопользования, кроме земель охранных зон, зон санитарной охраны, санитарно-защитных зон и зон особого режима использования земель, а также земельных участков, на которых расположены временные сооружения и оборудование, необходимые для осуществления аквакультуры или рыбохозяйственной эксплуатации водных объектов в специальных товарных рыбных хозяйствах.

Устанавливается, что «передача инвестору объекта привлечения инвестиций в развитие аквакультуры на основании договора о привлечении инвестиций в развитие аквакультуры, объекта привлечения инвестиций относительно рыбохозяйственной эксплуатации водных объектов в специальном товарном рыбном хозяйстве на основании договора о привлечении инвестиций относительно рыбохозяйственной эксплуатации водных объектов в специальном товарном рыбном хозяйстве является основанием для осуществления государственной регистрации права пользования на земельные участки государственной и коммунальной собственности в Государственном реестре прав».

Автор: Наталя Мамченко

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