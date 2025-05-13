Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

В прибрежных защитных полосах смогут строить сооружения для осуществления аквакультуры – парламент поддержал законопроект

14:38, 13 мая 2025
Также законопроект предусматривает, что граждане не смогут иметь свободный доступ к побережью, где расположены временные сооружения и оборудование, необходимые для осуществления аквакультуры или рыбохозяйственной эксплуатации водных объектов в специальных товарных рыбных хозяйствах.
В прибрежных защитных полосах смогут строить сооружения для осуществления аквакультуры – парламент поддержал законопроект
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада 13 мая поддержала в первом чтении законопроект 12384 о стимулировании экономического развития отрасли рыбного хозяйства. Инициаторами законопроекта выступили народные депутаты Артем Черноморов, Давид Арахамия, Андрей Мотовиловец и другие.

В частности, в Земельном кодексе и Водном кодексе будет предусмотрено, что в прибрежных защитных полосах вдоль рек, вокруг водоемов и на островах разрешается строительство для размещения временных сооружений и оборудования, необходимых для осуществления аквакультуры или рыбохозяйственной эксплуатации водных объектов в специальном товарном рыбном хозяйстве.

Соответствующие ограничения уберут в других статьях, в частности, отменят ограничения для строительства таких сооружений в пределах пляжной зоны прибрежных защитных полос.

Соответственно, в Земельном кодексе и Водном кодексе будет предусмотрено, что гражданам обеспечивается беспрепятственный и бесплатный доступ к побережью морей, морских заливов, лиманов и островов во внутренних морских водах в пределах пляжной зоны, к берегам рек, водоемов и островов для общего водопользования, кроме земель охранных зон, зон санитарной охраны, санитарно-защитных зон и зон особого режима использования земель, а также земельных участков, на которых расположены временные сооружения и оборудование, необходимые для осуществления аквакультуры или рыбохозяйственной эксплуатации водных объектов в специальных товарных рыбных хозяйствах.

Устанавливается, что «передача инвестору объекта привлечения инвестиций в развитие аквакультуры на основании договора о привлечении инвестиций в развитие аквакультуры, объекта привлечения инвестиций относительно рыбохозяйственной эксплуатации водных объектов в специальном товарном рыбном хозяйстве на основании договора о привлечении инвестиций относительно рыбохозяйственной эксплуатации водных объектов в специальном товарном рыбном хозяйстве является основанием для осуществления государственной регистрации права пользования на земельные участки государственной и коммунальной собственности в Государственном реестре прав».

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Народные депутаты приняли постановление об праздновании 600-летия съезда монархов государств Европы в Луцке

Верховная Рада приняла постановление о праздновании 600-летия съезда монархов государств Европы в Луцке, инициаторами которого выступили Никита Потураев, Николай Княжицкий и другие.

Верховная Рада поддержала изменения в закон о санкциях

Изменения в законы о санкциях, об СБУ и разведке позволят накладывать санкции на конкретные суда и воздушные суда.

Парламент поддержал изменения относительно назначения и получения иждивенцами погибшего военнослужащего единовременной денежной помощи

Законопроектом к членам семей погибших лиц предлагается отнести иждивенцев погибшего лица, которые имеют право на пенсию в случае потери кормильца в соответствии с Законом «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» за погибшего (умершего) военнослужащего, военнообязанного или резервиста.

Парламент принял изменения в диспозицию статьи Уголовного кодекса относительно противодействия законной хозяйственной деятельности

Вместо «целостный» имущественный комплекс будет «единый» имущественный комплекс, – Верховная Рада приняла в целом изменения в диспозицию статьи Уголовного кодекса относительно противодействия законной хозяйственной деятельности.

В прибрежных защитных полосах смогут строить сооружения для осуществления аквакультуры – парламент поддержал законопроект

Также законопроект предусматривает, что граждане не смогут иметь свободный доступ к побережью, где расположены временные сооружения и оборудование, необходимые для осуществления аквакультуры или рыбохозяйственной эксплуатации водных объектов в специальных товарных рыбных хозяйствах.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Зіновій Гавдик
    Зіновій Гавдик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Віктор Данилишин
    Віктор Данилишин
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Сергій Клопот
    Сергій Клопот
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Василь Ключкович
    Василь Ключкович
    заступник голови суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Тетяна Малишенко
    Тетяна Малишенко
    голова Славутицького міського суду Київської області