Цена учений – 15 бельгийских военных пострадали во время стрельб в Шотландии

В Шотландии во время учений ранены 15 бельгийских военных – трое в больнице, еще 12 имеют травмы слуха.

Фото: kyiv24.news

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Во время международных военных учений «Красный Кондор», проходивших в Шотландии, пострадали 15 бельгийских военнослужащих. Об этом сообщило Министерство обороны Бельгии, передает RTL.

Инцидент произошел во время стрельб - предварительно, в результате применения противотанкового оружия. Трое солдат были госпитализированы, один из них нуждается в операции в Шотландии с последующей репатриацией. Еще 12 военных получили повреждения слуха.

Все пострадавшие принадлежат к 3-му парашютному батальону, который готовился к службе в составе оперативной группы специальных операций (SOLTG).

Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что уже начато служебное расследование для установления обстоятельств происшествия: «Я жду отчет, будет проведено расследование. Это стандартная процедура, я придерживаюсь процедур. Я получу отчет как можно быстрее».

По словам министра, состояние всех раненых стабильное. Он также выразил поддержку пострадавшим и их семьям и подчеркнул, что ситуация находится на его личном контроле: «Мы делаем все возможное, чтобы подготовить и защитить наш персонал, но иногда что-то идет не так».

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