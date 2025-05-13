Ціна навчань – 15 бельгійських військових постраждали під час стрільб у Шотландії

У Шотландії під час навчань поранено 15 бельгійських військових — троє в лікарні, ще 12 мають травми слуху.

Фото: kyiv24.news

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Під час міжнародних військових навчань «Червоний Кондор», що проходили в Шотландії, постраждали 15 бельгійських військовослужбовців. Про це повідомило Міністерство оборони Бельгії, передає RTL.

Інцидент стався під час стрільб — попередньо, внаслідок застосування протитанкової зброї. Троє солдатів були госпіталізовані, один з них потребує операції у Шотландії з подальшою репатріацією. Ще 12 військових отримали пошкодження слуху.

Усі постраждалі належать до 3-го парашутного батальйону, який готувався до служби в складі оперативної групи спеціальних операцій (SOLTG).

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що вже розпочато службове розслідування для встановлення обставин події: «Я чекаю на звіт, буде проведено розслідування. Це стандартна процедура, я дотримуюся процедур. Я отримаю звіт якнайшвидше».

За словами міністра, стан усіх поранених стабільний. Він також висловив підтримку постраждалим і їхнім родинам та наголосив, що ситуація перебуває на його особистому контролі: «Ми робимо все можливе, щоб підготувати і захистити наш персонал, але іноді щось іде не так».

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