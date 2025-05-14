Реєстрація дитини після народження — що потрібно знати батькам

Державна реєстрація народження дитини проводиться в день звернення та є безкоштовною.

Фото: vin.gov.ua

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Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції роз’яснило питання реєстрації дитини після народження.

Після народження дитини батьки зобов’язані не пізніше одного місяця від дня пологів зареєструвати народження дитини. Державна реєстрація народження дитини проводиться в день звернення та є безкоштовною.

Документи для реєстрації дитини можна подати:

- до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, виконавчого органу місцевої ради за місцем народження дитини чи місцем реєстрації батьків;

- до Центру надання адміністративних послуг,

- у закладі охорони здоров'я (які співпрацюють з відділами ДРАЦС);

- скористатися послугою єМалятко (через портал Дія).

Які документи потрібні для реєстрації народження?

Одночасно із заявою про державну реєстрацію народження для проведення державної реєстрації народження дитини подається:

- паспорт заявника, якщо заявниками є не її батьки;

- документ, який підтверджує факт народження (медичний документ, виданий закладом охорони здоров'я);

- паспорти батьків або одного з них;

- документ, що підтверджує походження дитини від батька (свідоцтво про шлюб або спільна заява матері та батька дитини, або заява матері).

За відсутності документа закладу охорони здоров’я або медичної консультативної комісії, підставою для реєстрації народження є рішення суду про встановлення факту народження.

Визначення походження дитини?

В законодавстві України передбачено три основні способи встановлення походження дитини:

- походження дитини від матері та батька, які перебувають у шлюбі між собою;

- походження дитини від батька за заявою жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою;

- визнання батьківства за рішенням суду.

Походження дитини від матері визначається на підставі документа закладу охорони здоров'я про народження нею дитини.

Походження дитини від батька визначається на підставі свідоцтва про шлюб, якщо на час народження дитини мати перебувала з ним у шлюбі.

Якщо батьки не перебувають у шлюбі, походження дитини від батька визначається за письмовою заявою матері та батька дитини про визнання батьківства або за рішенням суду.

При народженні дитини у матері, яка не перебуває у шлюбі, у випадках, коли немає спільної заяви батьків або відповідного рішення суду, запис про батька провадиться за прізвищем та громадянством матері, а ім'я та по батькові батька дитини записуються за її вказівкою.

У разі народження дружиною дитини, зачатої в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій, здійснених за письмовою згодою її чоловіка, він записується батьком дитини.

У разі перенесення в організм іншої жінки ембріона людини, зачатого подружжям (чоловіком та жінкою) в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій, батьками дитини є подружжя.

Подружжя визнається батьками дитини, народженої дружиною після перенесення в її організм ембріона людини, зачатого її чоловіком та іншою жінкою в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій.

Реєстрація народження громадян України за кордоном

Державну реєстрацію актів цивільного стану громадян України, які проживають або тимчасово перебувають за кордоном, проводять дипломатичні представництва і консульські установи України.

Реєстрація народження дитини провадиться консулом з одночасним визначенням її походження та присвоєнням прізвища, імені та по батькові.

Консул приймає та розглядає заяви громадян України, які проживають у його консульському окрузі та зареєстрували акти цивільного стану в органах реєстрації актів цивільного стану України, про внесення змін, доповнень та виправлень у записи актів цивільного стану, а також про поновлення втрачених записів актів цивільного стану.

Якщо реєстрація народження дитини провадиться за місцем проживання батьків чи одного з них, то місцем народження дитини в записі акта про народження, за письмовим бажанням батьків або одного з них, може бути зазначено фактичне місце народження дитини, яке підтверджується документом, що посвідчує факт її народження або місце проживання батьків.

Якщо місцем народження зазначається фактичне місце народження дитини, а не місце проживання її батьків, то про це робиться відповідна відмітка в графі "Для відміток", яка під час реєстрації скріплюється підписами батьків або одного з них (заявників).

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