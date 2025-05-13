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За зруйноване житло не треба буде сплачувати комунальні послуги – Верховна Рада прийняла законопроект за основу

14:15, 13 травня 2025
Парламент прийняв за основу законопроект про скасування оплати комунальних послуг за зруйноване житло.
За зруйноване житло не треба буде сплачувати комунальні послуги – Верховна Рада прийняла законопроект за основу
Фото: novyny.live
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Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект 13155, яким пропонується скасувати нарахування «комуналки» за зруйноване чи пошкоджене житло. Як наголошував один зі співавторів законопроекту, народний депутат від «Слуги народу» Павло Фролов, внаслідок війни багато квартир, будинків та житлових приміщень повністю зруйновані чи пошкоджені до стану, що унеможливлює проживання людей. Сплачувати за їхнє утримання означає оплачувати послуги, які фактично не надаються. «Якщо житло чи інше приміщення повністю зруйноване, його власник не має користі від житлово-комунальних послуг, але рахунки зазвичай продовжують приходити», зазначив депутат.

Так, свого часу Торгова-промислова палата України засвідчила форс-мажорною обставиною військову агресію (лист від 28 лютого 2022 року). В той же час воєнний стан не звільняє громадян України від сплати за послуги. Як вказують автори законопроекту, через відсутність чіткого законодавчого врегулювання окремі управителі, голови правлінь ЖБК та ОСББ продовжують нараховувати плату за житлову послугу співвласникам/власникам знищеного або пошкодженого майна.

Законопроектом пропонується внести зміни до законів «Про житлово-комунальні послуги», «Про кооперацію», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна…», якими встановлюється, що тимчасово, під час дії режиму воєнного стану та протягом року після його припинення чи скасування у разі пошкодження, руйнування багатоквартирного будинку внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією РФ проти України, що призвело до руйнувань квартир, нежитлових приміщень чи окремих частин спільного майна будинку, що призвело до неможливості його подальшої експлуатації або створює загрозу життю і здоров’ю людей та/або майну співвласників, плата за послугу з управління багатоквартирним будинком не нараховується та споживачем не сплачується.

При цьому дати пошкоджень/знищення та дати відновлення встановлюються актами комісійних обстежень, якими також фіксується категорія пошкоджень, що надалі є підставою для:

  • зупинення/поновлення нарахування плати за комунальні послуги та абонентське обслуговування;
  • зупинення/поновлення нарахування або перерахунку/коригування плати за житлову послугу за рішенням зборів співвласників;
  • зупинення нарахування плати за житлово-комунальні послуги особам, майно яких знищено і не підлягає відновленню;
  • зупинення сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки до прийняття рішення щодо такої пільги з урахуванням вимог статей 12 та 266 Податкового кодексу.

Під час воєнного стану та протягом року після його завершення нарахування плати за комунальні послуги враховуватиме обставини пошкодження чи знищення об’єктів нерухомості в порядку який пропонується встановити в прикінцевих положеннях Закону «Про житлово-комунальні послуги». Поряд з цим пропонується уточнити норми, які встановлюють права ЖБК та ОСББ щодо перегляду розміру внесків, або звільнення від їх сплати для власників знищеного майна. З метою забезпечення належного обліку збитків не тільки власників нерухомого майна але й управителів, враховуючи як прямі збитки, так і втрату доходів, законопроектом пропонуються відповідні зміни до законодавства щодо розроблення відповідної методики. 

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України законопроект комунальні послуги

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