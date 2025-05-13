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За разрушенное жилье не придется платить коммунальные услуги – Верховная Рада приняла законопроект за основу

14:15, 13 мая 2025
Парламент принял за основу законопроект об отмене оплаты коммунальных услуг за разрушенное жилье.
За разрушенное жилье не придется платить коммунальные услуги – Верховная Рада приняла законопроект за основу
Фото: novyny.live
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Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 13155, которым предлагается отменить начисление «коммуналки» за разрушенное или поврежденное жилье. Как подчеркивал один из соавторов законопроекта, народный депутат от «Слуги народа» Павел Фролов, в результате войны многие квартиры, дома и жилые помещения полностью разрушены или повреждены до состояния, которое делает невозможным проживание людей. Платить за их содержание означает оплачивать услуги, которые фактически не предоставляются. «Если жилье или другое помещение полностью разрушено, его владелец не получает пользы от жилищно-коммунальных услуг, но счета, как правило, продолжают приходить», отметил депутат.

Так, в свое время Торгово-промышленная палата Украины засвидетельствовала военную агрессию как форс-мажорное обстоятельство (письмо от 28 февраля 2022 года). В то же время военное положение не освобождает граждан Украины от оплаты услуг. Как указывают авторы законопроекта, из-за отсутствия четкого законодательного регулирования некоторые управляющие, председатели правлений ЖСК и ОСМД продолжают начислять плату за жилищные услуги совладельцам/владельцам уничтоженного или поврежденного имущества.

Законопроектом предлагается внести изменения в законы «О жилищно-коммунальных услугах», «О кооперации», «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме», «Об объединении совладельцев многоквартирного дома», «О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества…». Эти изменения предусматривают, что временно, на период действия военного положения и в течение года после его прекращения или отмены, в случае повреждения или разрушения многоквартирного дома в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией РФ против Украины, что привело к разрушению квартир, нежилых помещений или отдельных частей общего имущества дома, делая невозможной его дальнейшую эксплуатацию или создавая угрозу жизни и здоровью людей и/или имуществу совладельцев, плата за услугу по управлению многоквартирным домом не начисляется и потребителем не оплачивается.

При этом даты повреждений/уничтожения и даты восстановления устанавливаются актами комиссионных обследований, которыми также фиксируется категория повреждений. Это в дальнейшем служит основанием для:

  • приостановления/возобновления начисления платы за коммунальные услуги и абонентское обслуживание;
  • приостановления/возобновления начисления или перерасчета/корректировки платы за жилищные услуги по решению собрания совладельцев;
  • приостановления начисления платы за жилищно-коммунальные услуги лицам, имущество которых уничтожено и не подлежит восстановлению;
  • приостановления уплаты налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, до принятия решения о такой льготе с учетом требований статей 12 и 266 Налогового кодекса.

Во время военного положения и в течение года после его завершения начисление платы за коммунальные услуги будет учитывать обстоятельства повреждения или уничтожения объектов недвижимости в порядке, который предлагается установить в заключительных положениях Закона «О жилищно-коммунальных услугах». Также предлагается уточнить нормы, регулирующие права ЖСК и ОСМД по пересмотру размера взносов или освобождению от их уплаты для владельцев уничтоженного имущества.

Для обеспечения надлежащего учета убытков не только владельцев недвижимости, но и управляющих, с учетом как прямых убытков, так и потери доходов, законопроектом предлагаются соответствующие изменения в законодательство относительно разработки соответствующей методики.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины законопроект коммунальные услуги

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