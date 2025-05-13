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Сколько стоит «заправить» электромобиль и как изменились цены на зарядку

21:17, 13 мая 2025
В Украине 150 тысяч электрокаров, половина – с запасом хода на междугородние маршруты.
Сколько стоит «заправить» электромобиль и как изменились цены на зарядку
Фото: autogeek
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Автопарк электромобилей в Украине ежегодно обновляется современными моделями с мощными батареями, которые уже не требуют ежедневной подзарядки. Это значительно уменьшает зависимость владельцев от домашних розеток и открывает новые возможности благодаря развитию сети скоростных зарядных станций.

Как сообщили аналитики Института исследований авторынка, в Украине сейчас насчитывается более 150 тысяч электрокаров, и около 40% из них имеют батареи емкостью более 50 кВт⋅ч. Это позволяет таким авто уверенно преодолеть межобластные маршруты, что приближает их к категории «дальнобойных».

Что касается расходов, даже несмотря на рост цен, электромобили остаются выгоднее авто с ДВС. По данным аналитиков, среднее потребление электромобиля - 20 кВт⋅ч на 100 км. При нынешних тарифах на зарядных станциях такая поездка стоит около 370 грн - на 10 грн больше, чем в прошлом месяце.

Для сравнения, автомобиль с газобаллонным оборудованием потратит на это же расстояние примерно 430 грн, а бензиновый - 550 грн. Таким образом, экономия сохраняется даже при зарядке исключительно на публичных ЭЗС.

Средняя стоимость киловатт-часа зарядки через AC-порт на сегодня составляет 15,15 грн (+0,26 грн), через DC-порт - 17,82 грн (+0,42 грн). Самые дорогие тарифы зафиксированы на скоростных придорожных станциях, а самые доступные - на зарядках возле торговых центров, гостиниц и ресторанов.

Уточняется, что обнародованные данные носят справочный характер и служат ориентиром для нынешних и будущих владельцев электрокаров.

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электроэнергия авто

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