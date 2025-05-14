Субсидия для ВПО, которые арендуют жилье — что нужно знать

Право на получение субсидии на аренду жилья имеют некоторые категории ВПО.

Фото: tsn.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пенсионный фонд Украины напомнил, что в стране действует экспериментальный проект по предоставлению субсидии внутренне перемещенным лицам (ВПО), которые арендуют жилье (Порядок реализации экспериментального проекта по предоставлению субсидии на оплату стоимости или части стоимости найма (аренды) жилого помещения (части жилого помещения) и компенсации части налога на доходы физических лиц или единого налога и военного сбора).

Участниками этого проекта являются внутренне перемещенные лица, которые арендуют жилье и тратят на аренду более 20% своего совокупного дохода, а также владельцы жилых помещений, которые сдают свое жилье в аренду.

Право на получение субсидии на аренду жилья имеют арендаторы – внутренне перемещенные лица, которые:

переместились (повторно переместились) с территорий, включенных в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или которые временно оккупированы РФ, для которых не определена дата завершения (прекращения возможности) боевых действий или временной оккупации (перечень территорий), и которые не имеют собственного жилого помещения общей площадью более 13,65 кв. метра на каждого члена домохозяйства, расположенного на территории, не включенной в перечень территорий;

потеряли жилье (оно уничтожено или повреждено и непригодно для проживания), и сведения о таком помещении внесены в Государственный реестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией.

Субсидия на аренду жилья назначается, если ВПО отказались от помощи на проживание в соответствии с Порядком предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 20.03.2022 № 332.

Арендодатели, предоставляющие жилье для временного проживания на определенный в договоре найма (аренды) срок и за установленную плату, имеют право на компенсацию. Государство будет компенсировать владельцам жилья налоги, подлежащие уплате с дохода, полученного от аренды.

Для получения компенсации владелец жилья — арендодатель — не должен получать на это жилье компенсацию по программе «Прихисток».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.