Субсидія для ВПО, які орендують житло — що треба знати

Право на отримання субсидії на найм житла мають деякі категорії ВПО.

Фото: tsn.ua

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Пенсійний фонд України нагадав, що в країні діє експериментальний проеєкт щодо надання субсидії внутрішньо переміщеним особам (ВПО), які орендують житло (Порядок реалізації експериментального проекту щодо надання субсидії на оплату вартості або частини вартості найму (оренди) житлового приміщення (частини житлового приміщення) та компенсації частини податку на доходи фізичних осіб або єдиного податку та військового збору.

Учасниками цього проєкту є внутрішньо переміщені особи, які наймають житло і витрачають на оренду понад 20% свого сукупного доходу, та власники житлових приміщень, які надають своє житло в оренду.

Право на отримання субсидії на найм житла мають наймачі – внутрішньо переміщені особи, які:

- перемістилися (повторно перемістилися) з територій, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ, для яких не визначено дати завершення (припинення можливості) бойових дій або тимчасової окупації (перелік територій), і які не мають власного житлового приміщення загальною площею більше ніж 13,65 кв. метра на кожну особу зі складу домогосподарства, розташованого на території, не включеній до переліку територій;

- втратили житло (його знищено або пошкоджено та непридатне для проживання) і відомості про таке приміщення внесено до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією.

Субсидія на найм житла призначається, якщо ВПО відмовились від допомоги на проживання відповідно до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 № 332.

Наймодавці, які надають житло для тимчасового проживання на визначений у договорі найму (оренди) строк та за визначену плату, мають право на компенсацію. Держава компенсуватиме власникам житла податки, що мають бути сплачені з доходу, отриманого з оренди.

Для отримання компенсації власник житла – наймодавець – не має одержувати на нього компенсацію за програмою “Прихисток”.

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